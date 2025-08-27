Бессент призвал рассматривать замороженные активы РФ как элемент переговоров
Замороженные российские активы следует рассматривать как элемент переговоров с Москвой, а не конфисковывать их. Такое мнение выразил глава минфина США Скотт Бессент.
«Это элемент торга во время большого переговорного процесса, и мы посмотрим, пойдет ли часть или все это на восстановление Украины», – добавил он (цитата по «РИА Новости»).
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер 26 августа заявил, что конфискация суверенных активов России юридически проблематична и может привести к системным последствиям для Евросоюза. По его словам, подобные меры будут сигналом другим странам, что Евросоюз способен принимать политические решения о конфискации средств. В таком случае, отметил он, иностранные государства начнут выводить активы из ЕС.
11 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер также указал на сложности при конфискации замороженных активов РФ. Он подчеркнул, что не существует «простого ответа» на этот вопрос.
При этом 27 мая стало известно, что Лондон намерен направить Украине $3 млрд сверхприбыли от замороженных российских активов. В минобороны Украины поясняли, что финансирование направят на «усиление обороны».