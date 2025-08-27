Бессент призвал рассматривать замороженные активы РФ как элемент переговоров

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер 26 августа заявил, что конфискация суверенных активов России юридически проблематична и может привести к системным последствиям для Евросоюза. По его словам, подобные меры будут сигналом другим странам, что Евросоюз способен принимать политические решения о конфискации средств. В таком случае, отметил он, иностранные государства начнут выводить активы из ЕС.