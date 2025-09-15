Минфин отказался поддержать повышение порога по акцизу на жидкую сталь
Минфин не поддерживает повышение порогового значения в 30 000 руб. за тонну для уплаты акциза на жидкую сталь. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.
«Повышаться отсечка не будет, Минфин против. Минфин не поддерживает изменение отсечки, бюджетная ситуация не позволяет сейчас индексировать отсечку», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).
Акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней месячной экспортной цены стальных слябов (FOB, порты ЮФО) действует с начала 2022 г. При цене ниже 30 000 руб. за тонну ставка акциза с 1 августа 2022 г. обнуляется.
До этого в Минпромторге обсуждали возможность автоматической корректировки порога акциза с учетом инфляции.
2 сентября сообщалось, что правительство разрабатывает меры поддержки металлургии из-за снижения производства. Среди них – повышение экспортной пошлины на лом черных металлов до 5% (не менее 25 евро за т против нынешних 15 евро), отмена акциза для электрометаллургических заводов с 2026 г., освобождение инвестпроектов стоимостью от 50 млрд руб. от уплаты на время строительства и три года после запуска, а также возможная корректировка параметров акциза.