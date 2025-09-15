Минфин отказался поддержать повышение порога по акцизу на жидкую сталь

2 сентября сообщалось, что правительство разрабатывает меры поддержки металлургии из-за снижения производства. Среди них – повышение экспортной пошлины на лом черных металлов до 5% (не менее 25 евро за т против нынешних 15 евро), отмена акциза для электрометаллургических заводов с 2026 г., освобождение инвестпроектов стоимостью от 50 млрд руб. от уплаты на время строительства и три года после запуска, а также возможная корректировка параметров акциза.