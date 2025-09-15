Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин начал совещание по экономическим вопросам

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. Трансляцию мероприятия ведет Кремль.

Оно проходит в очном формате в рамках начавшейся работы по бюджетному процессу. Планируется обсудить исполнение социальных обязательств, финансирование национальных проектов, обеспечение безопасности России. «Подчеркну, бюджет призван решать как текущие, так и перспективные, стратегические задачи развития всей страны», – сказал президент.

Путин отметил, что стабильность госфинансов и выполнение намеченных национальный проектов и программ зависит от экономической ситуации в стране. Для этого нужно обеспечить необходимые темпы роста, подчеркнул глава государства.

Совет директоров Банка России 12 сентября принял решение о снижении ключевой ставки на 100 базисных пунктов (б. п.) до 17% годовых. Это третье снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. она держалась на уровне 21%.

Новость дополняется

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте