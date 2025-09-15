Путин начал совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. Трансляцию мероприятия ведет Кремль.
Оно проходит в очном формате в рамках начавшейся работы по бюджетному процессу. Планируется обсудить исполнение социальных обязательств, финансирование национальных проектов, обеспечение безопасности России. «Подчеркну, бюджет призван решать как текущие, так и перспективные, стратегические задачи развития всей страны», – сказал президент.
Путин отметил, что стабильность госфинансов и выполнение намеченных национальный проектов и программ зависит от экономической ситуации в стране. Для этого нужно обеспечить необходимые темпы роста, подчеркнул глава государства.
Совет директоров Банка России 12 сентября принял решение о снижении ключевой ставки на 100 базисных пунктов (б. п.) до 17% годовых. Это третье снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. она держалась на уровне 21%.