Суды отказывали прокуратуре в изъятии активов только в 7% случаев
Российские суды отказывали прокуратуре по делам об изъятии активов в 7% случаев с 2022 г. по август 2025-го. Это следует из подсчетов «Ведомостей».
Вероятность удовлетворения требований Генпрокуратуры и ФАС приближается к 100%, отметила юрист NSP Ярослава Брановская. Хотя есть и исключения, но число таких везунчиков не превышает 2–3% от общего количества споров, добавила эксперт.
Управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов привел пример с национализацией завода «Исеть». В июне 2024 г. Верховный суд отменил решение о национализации, вернув дело на новое рассмотрение.
Столичный суд в июле этого года обратил в доход государства активы ГК «Главпродукт». Генпрокуратура обвинила владельца Леонида Смирнова в выводе почти 1,4 млрд руб. на счета в американский банк JPMorgan Chase. Однако в конце августа стало известно, что компании бывшего владельца холдинга обжаловали это изъятие.
Есть кейсы, где надзорные органы сами отказались от претензий. В августе 2023 г. суд арестовал российские активы немецкого производителя цемента HeidelbergCement, но уже в сентябре того же года Генпрокуратура отозвала свой иск. В ведомстве объяснили, что установили в ходе дополнительной проверки особые обстоятельства, которые «свидетельствуют о возможности защиты интересов государства иными правовыми способами».