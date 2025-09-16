Суды отказывали прокуратуре в изъятии активов только в 7% случаев

Есть кейсы, где надзорные органы сами отказались от претензий. В августе 2023 г. суд арестовал российские активы немецкого производителя цемента HeidelbergCement, но уже в сентябре того же года Генпрокуратура отозвала свой иск. В ведомстве объяснили, что установили в ходе дополнительной проверки особые обстоятельства, которые «свидетельствуют о возможности защиты интересов государства иными правовыми способами».