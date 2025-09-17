Газета
Главная / Экономика /

Инфляционные ожидания россиян снизились на 0,9% в сентябре

Ведомости

Инфляционные ожидания населения России снизились в период с 1 по 11 сентября 2025 г. до 12,6%. В августе показатель был равен 13,5%, следует из результатов опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.

Кроме того, ожидания россиян стали выше с сентября 2024 г., когда они были на уровне 12,5%. В марте показатель был самым низким за 2025 г. Ожидания тогда составили 12,9%. В июне и июле население России сохраняло их на уровне 13%. При этом жители страны оценили наблюдаемую инфляцию в сентябре на 14,7%, что ниже показателя в августе (16,1%).

Главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец сообщала «Ведомостям», что экономисты улучшают прогнозы по инфляции на конец года после получения данных за август. По ее словам, еще в начале лета прогноз составлял 6,8%, а сейчас – 6,2%. По ее мнению, годовая инфляция в сентябре составит 7,8–7,9%.

