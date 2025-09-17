Инфляционные ожидания россиян снизились на 0,9% в сентябре

Кроме того, ожидания россиян стали выше с сентября 2024 г., когда они были на уровне 12,5%. В марте показатель был самым низким за 2025 г. Ожидания тогда составили 12,9%. В июне и июле население России сохраняло их на уровне 13%. При этом жители страны оценили наблюдаемую инфляцию в сентябре на 14,7%, что ниже показателя в августе (16,1%).