Главная / Экономика /

Металлургам могут предоставить отсрочку по уплате акциза на сталь и НДПИ

Ведомости

Министерство промышленности и торговли РФ рассматривает возможность предоставления отсрочки по уплате акциза на сталь сроком на три месяца для вертикально-интегрированных металлургов и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Об этом сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.

«По аналогии с угольной отраслью, с учетом поступающих обращений металлургических компаний, рассматривается возможность предоставления отсрочки на три месяца по платежам на акциз на жидкую сталь и НДПИ на железорудное сырье», – уточнили в Минпромторге.

15 сентября заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что Минфин не поддерживает повышение порогового значения в 30 000 руб. за тонну для уплаты акциза на жидкую сталь. По его словам, текущая бюджетная ситуация не позволяет индексировать отсечку.

Минфин выступил против индексации отсечки для акциза на сталь

Бизнес / Промышленность

Акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней месячной экспортной цены стальных слябов на базисе FOB («погрузка на борт») в портах юга России действует с начала 2022 г. С 1 августа 2022 г. была установлена цена отсечения в размере 30 000 руб. за 1 т, ниже которой акциз обнуляется.

Генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев на ПМЭФ-2025 говорил, что металлурги предлагают не фиксировать цену отсечения при расчете акциза на сталь, а индексировать установленную в 2022 г. цену в 30 000 руб. с учетом накопленной инфляции. Тогда предложения компании находились в проработке в кабмине. В июне министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что заинтересованные ведомства продолжают работать над корректировкой формулы расчета акциза на сталь, новое пороговое значение планируется ввести с января 2026 г.

