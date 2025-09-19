Металлургам могут предоставить отсрочку по уплате акциза на сталь и НДПИ

Генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев на ПМЭФ-2025 говорил, что металлурги предлагают не фиксировать цену отсечения при расчете акциза на сталь, а индексировать установленную в 2022 г. цену в 30 000 руб. с учетом накопленной инфляции. Тогда предложения компании находились в проработке в кабмине. В июне министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что заинтересованные ведомства продолжают работать над корректировкой формулы расчета акциза на сталь, новое пороговое значение планируется ввести с января 2026 г.