Дефицит федерального бюджета за II квартал 2025 года составил 4,7 трлн рублей

Дефицит федерального бюджета за II квартал 2025 года составил 4,7 трлн рублейСогласно отчету Счетной палаты, нефтегазовые поступления упали на 1,05 трлн рублей
Счетная палата РФ представила оперативный доклад об исполнении федерального бюджета за II квартал 2025 г.
По данным ведомства, доходы бюджета превысили 16 трлн руб., при этом инфляция снизилась до 9,4 %. Нефтегазовые поступления упали на 1,05 трлн руб., тогда как ненефтегазовые выросли на 940,2 млрд руб.
Расходы бюджета достигли 21,3 трлн руб., что на 2,2 % выше показателя аналогичного периода 2024 г. В результате бюджет был исполнен с дефицитом в 4,7 трлн руб.
Государственный долг составил 30,5 трлн руб. На его обслуживание направлено 1,6 трлн руб., что составляет 7,4 % всех расходов и на 1,4 п.п выше уровня прошлого года.