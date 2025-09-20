Шохин призвал использовать замороженные в Европе активы РФ в проектах с США
Замороженные в странах Европы российские активы можно использовать в совместных российско-американских проектах в третьих странах, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
Шохин назвал такую мысль «неожиданной», отметив, что России следует подумать над ней.
«Нам надо на опережение сработать и не дать европейцам наши замороженные активы использовать, надо их американцам предложить, как наш вклад в совместные проекты в третьих странах», – сказал в студии ТАСС в рамках I Международного экономического форума в Цхинвале.
США при таком сценарии будут воздействовать на Европу, чтобы разблокировать средства, считает глава РСПП. В результате реализации проектов Россия будет получать доходы, добавил Шохин.
В Европе заморожено около $300 млрд российских активов, и именно здесь находится их основная часть. Financial Times писало, что Евросоюз готовит варианты использования российских средств для обеспечения репарационных кредитов на 170 млрд евро для Украины.
Bloomberg на этой неделе сообщил, что ЕС рассматривает возможность расширения использования замороженных российских активов для финансирования Украины, и окончательное решение может быть принято на саммите лидеров ЕС 23–24 октября. В Кремле предупреждали, что усилия по конфискации активов РФ будут иметь последствия.