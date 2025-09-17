Bloomberg: ЕС может принять решение по замороженным активам РФ к 23 октября
Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность расширения использования замороженных российских активов для финансирования Украины, и окончательное решение может быть принято на саммите лидеров ЕС 23–24 октября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, после давления со стороны президента США Дональда Трампа и изменения позиции Германии европейские правительства и их союзники по «Большой семерке» (G7) активизировали обсуждение механизмов получения дополнительных доходов от замороженных российских средств.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее подчеркнула необходимость «заставить Россию заплатить за конфликт», предложив направить средства, связанные с активами, на предоставление Украине кредитов в качестве репараций.
В Европе заморожено около $300 млрд российских активов, и именно здесь находится их основная часть. При этом речь идет не о полной конфискации, а о дальнейшем использовании доходов от этих фондов, уточняет агентство.
Ожидается, что вопрос будет обсуждаться на встрече министров финансов ЕС в Копенгагене, а затем на октябрьском саммите в Брюсселе.
Ранее Financial Times писало, что ЕС готовит варианты использования российских замороженных активов России для обеспечения репарационных кредитов на 170 млрд евро для Украины.
12 сентября Bloomberg писал со ссылкой на источники, что высокопоставленные чиновники США обсуждали с европейскими коллегами идею постепенного изъятия замороженных активов РФ для усиления давления на Москву с целью вступления в переговоры. 15 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что усилия по конфискации российских замороженных активов будут иметь последствия.