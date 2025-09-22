Путин поручил с 2026 года ввести в оборот сырьевые товары с драгметаллами
Президент России Владимир Путин постановил с 1 января по 31 декабря 2026 г. провести в стране пилотный проект по вовлечению в оборот сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В перечень таких товаров включены руды и концентраты цветных металлов, отходы и лом драгоценных металлов, цинковые осадки, а также отходы и лом электротехнических и электронных изделий, используемые для извлечения драгметаллов.
18 сентября стало известно, что Минфин готовит запрет на вывоз за границу свыше 100 г золота в слитках. Как сообщил замминистра Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме, документ находится в высокой степени готовности и будет внесен в правительство в ближайшие недели.
В отличие от прежней версии, где ограничение указывалось в денежном выражении (свыше $10 000), финальный вариант устанавливает лимит именно по весу – 100 г для монетарных слитков. Минфин планирует реализовать эти меры до конца текущего года.