Путин поручил с 2026 года ввести в оборот сырьевые товары с драгметаллами

Президент России Владимир Путин постановил с 1 января по 31 декабря 2026 г. провести в стране пилотный проект по вовлечению в оборот сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В перечень таких товаров включены руды и концентраты цветных металлов, отходы и лом драгоценных металлов, цинковые осадки, а также отходы и лом электротехнических и электронных изделий, используемые для извлечения драгметаллов.

18 сентября стало известно, что Минфин готовит запрет на вывоз за границу свыше 100 г золота в слитках. Как сообщил замминистра Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме, документ находится в высокой степени готовности и будет внесен в правительство в ближайшие недели.

В отличие от прежней версии, где ограничение указывалось в денежном выражении (свыше $10 000), финальный вариант устанавливает лимит именно по весу – 100 г для монетарных слитков. Минфин планирует реализовать эти меры до конца текущего года.

