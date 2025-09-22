Путин поручил с 2026 года ввести в оборот сырьевые товары с драгметаллами

18 сентября стало известно, что Минфин готовит запрет на вывоз за границу свыше 100 г золота в слитках. Как сообщил замминистра Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме, документ находится в высокой степени готовности и будет внесен в правительство в ближайшие недели.