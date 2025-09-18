Газета
Главная / Общество /

Минфин предложил запретить вывоз за границу более 100 граммов золота в слитках

Ведомости

Минфин России разработал проект указа президента РФ, ограничивающий россиянам вывоз золота за границу. Документ находится в высокой степени готовности и будет внесен в правительство в течение нескольких недель, сообщил замглавы ведомства Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме, его слова приводит РБК.

В отличие от ранее рассматриваемого ограничения в денежном эквиваленте (более $10 000), финальная версия документа установит лимит по весу – 100 г для монетарных слитков. Минфин планирует реализовать соответствующие меры до конца года.

В сентябре зампредседателя Банка России Алексей Гузнов заявлял в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), что Банк России не поддерживает возможные ограничения для граждан на вывоз физического золота из страны. По его словам, это может негативно сказаться на трансграничных расчетах, в которых задействован драгметалл. В ЦБ считают, что эффект от подобных ограничений может оказаться непрогнозируемым.

