ФНС начала рассылать уведомления об уплате налога на проценты по вкладам
Россияне должны заплатить налог на проценты по банковским вкладам за 2024 г. до 1 декабря этого года. Это следует из уведомления Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.
ФНС отмечала в июне, что за 2024 г. максимальное значение ключевой ставки составляло 21%, необлагаемый минимум за 2024 г. составляет 210 000 руб. Полученный сверх этой суммы совокупный процентный доход подлежит налогообложению.
Проценты по банковским вкладам, превышающим 1 млн руб., облагаются налогом в России с 2021 г. Ставка НДФЛ составляет 13%. При этом необлагаемая сумма доходов рассчитывается как произведение 1 млн руб. и ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на начало года. В базу для расчета налога не попадают рублевые счета и вклады, ставка по которым составляет меньше 1%, на валютные счета это не распространяется.
В мае председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что законопроект, которым предлагается освободить проценты по трехлетним вкладам от подоходного налога, будет внесен в Госдуму. Аксаков до этого предлагал освободить от подоходного налога вклады на срок от трех лет, а страховое покрытие по таким депозитам повысить до 10 млн с текущих 1,4 млн руб.
Аксаков считает, у этой инициативы есть потенциал, поскольку как только вкладчики будут уверены, что в случае банкротства банка у них есть защита, они принесут туда деньги.