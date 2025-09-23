ФНС начала рассылать уведомления об уплате налога на проценты по вкладам

Проценты по банковским вкладам, превышающим 1 млн руб., облагаются налогом в России с 2021 г. Ставка НДФЛ составляет 13%. При этом необлагаемая сумма доходов рассчитывается как произведение 1 млн руб. и ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на начало года. В базу для расчета налога не попадают рублевые счета и вклады, ставка по которым составляет меньше 1%, на валютные счета это не распространяется.