В Госдуму внесут проект об отказе от налогообложения вкладов сроком от трех лет

В Госдуму внесут проект об отказе от налогообложения вкладов сроком от трех летВкладчики должны быть уверены, что при банкротстве банка у них есть защита, считают инициаторы
Законопроект, которым предлагается освободить проценты по трехлетним вкладам от подоходного налога, будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Об этом заявил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков на VII съезде Ассоциации банков России.
«Есть предложение по поводу освобождения процентов по таким вкладам от подоходного налога, и я рассчитываю, что Госдума нас поддержит», – указал он.
Аксаков еще в июне 2023 г. предложил освободить от подоходного налога вклады на срок от трех лет, а страховое покрытие по таким депозитам повысить до 10 млн с текущих 1,4 млн руб. По его мнению, у этой инициативы есть потенциал, поскольку как только вкладчики будут уверены, что в случае банкротства банка у них есть защита, они принесут туда деньги.
11 апреля 2024 г. председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что Центробанк поддерживает освобождение длинных вкладов от налогообложения. Она заметила, что нужны встречные усилия, чтобы длинные вклады стали популярными. В данном случае необходимо исключить «перекосы в мотивационных мерах» для длинных депозитов по сравнению с рынком капитала.