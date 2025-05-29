В Госдуму внесут проект об отказе от налогообложения вкладов сроком от трех лет

Аксаков еще в июне 2023 г. предложил освободить от подоходного налога вклады на срок от трех лет, а страховое покрытие по таким депозитам повысить до 10 млн с текущих 1,4 млн руб. По его мнению, у этой инициативы есть потенциал, поскольку как только вкладчики будут уверены, что в случае банкротства банка у них есть защита, они принесут туда деньги.