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В Госдуму внесут проект об отказе от налогообложения вкладов сроком от трех лет

Вкладчики должны быть уверены, что при банкротстве банка у них есть защита, считают инициаторы
Ведомости

Законопроект, которым предлагается освободить проценты по трехлетним вкладам от подоходного налога, будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Об этом заявил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков на VII съезде Ассоциации банков России.

«Есть предложение по поводу освобождения процентов по таким вкладам от подоходного налога, и я рассчитываю, что Госдума нас поддержит», – указал он.

Аксаков еще в июне 2023 г. предложил освободить от подоходного налога вклады на срок от трех лет, а страховое покрытие по таким депозитам повысить до 10 млн с текущих 1,4 млн руб. По его мнению, у этой инициативы есть потенциал, поскольку как только вкладчики будут уверены, что в случае банкротства банка у них есть защита, они принесут туда деньги.

11 апреля 2024 г. председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что Центробанк поддерживает освобождение длинных вкладов от налогообложения. Она заметила, что нужны встречные усилия, чтобы длинные вклады стали популярными. В данном случае необходимо исключить «перекосы в мотивационных мерах» для длинных депозитов по сравнению с рынком капитала.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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