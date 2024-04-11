Банк России поддерживает отказ от налогообложения долгосрочных вкладов

«Анатолий Геннадьевич (председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. – «Ведомости») недавно говорил о том, что нужно освободить длинные вклады от налога, и Минфин это предлагал. Мы это в целом поддерживаем. Как и с таксономией, нужны встречные усилия, чтобы длинные вклады стали популярными», – сказала Набиуллина.