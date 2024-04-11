Банк России поддерживает отказ от налогообложения долгосрочных вкладов
Банк России поддерживает освобождение длинных вкладов от налогообложения. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на VI съезде Ассоциации банков России (АБР).
«Анатолий Геннадьевич (председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. – «Ведомости») недавно говорил о том, что нужно освободить длинные вклады от налога, и Минфин это предлагал. Мы это в целом поддерживаем. Как и с таксономией, нужны встречные усилия, чтобы длинные вклады стали популярными», – сказала Набиуллина.
Председатель Центробанка также отметила, что в данном случае необходимо исключить «перекосы в мотивационных мерах» для длинных депозитов по сравнению с рынком капитала.
«Я думаю, что мы все это еще обсудим», – добавила Набиуллина.
В июне 2023 г. Аксаков предложил освободить от подоходного налога вклады на срок от трех лет, а страховое покрытие по таким депозитам повысить до 10 млн с текущих 1,4 млн руб. Депутат озвучил инициативу в ходе ПМЭФа.
10 апреля в ходе годового отчета в Госдуме председатель Банка России выступила с инициативой увеличения лимита страхового возмещения до 2 млн руб. по долгосрочным рублевым вкладам от трех лет и до 2,8 млн руб. – по безотзывным сертификатам. Набиуллина отметила, что снижение взносов банков в систему страхования по вкладам от трех лет и безотзывным сберегательным сертификатам позволит финансовым организациям предлагать по ним более выгодные условия.