/ Финансы

Банк России поддерживает отказ от налогообложения долгосрочных вкладов

Ведомости

Банк России поддерживает освобождение длинных вкладов от налогообложения. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на VI съезде Ассоциации банков России (АБР).

«Анатолий Геннадьевич (председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. – «Ведомости») недавно говорил о том, что нужно освободить длинные вклады от налога, и Минфин это предлагал. Мы это в целом поддерживаем. Как и с таксономией, нужны встречные усилия, чтобы длинные вклады стали популярными», – сказала Набиуллина.

Председатель Центробанка также отметила, что в данном случае необходимо исключить «перекосы в мотивационных мерах» для длинных депозитов по сравнению с рынком капитала.

«Я думаю, что мы все это еще обсудим», – добавила Набиуллина.

В июне 2023 г. Аксаков предложил освободить от подоходного налога вклады на срок от трех лет, а страховое покрытие по таким депозитам повысить до 10 млн с текущих 1,4 млн руб. Депутат озвучил инициативу в ходе ПМЭФа.

10 апреля в ходе годового отчета в Госдуме председатель Банка России выступила с инициативой увеличения лимита страхового возмещения до 2 млн руб. по долгосрочным рублевым вкладам от трех лет и до 2,8 млн руб. – по безотзывным сертификатам. Набиуллина отметила, что снижение взносов банков в систему страхования по вкладам от трех лет и безотзывным сберегательным сертификатам позволит финансовым организациям предлагать по ним более выгодные условия.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных