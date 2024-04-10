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Банк России предложил увеличить лимит страховки по долгосрочным вкладам

Ведомости

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила с инициативой увеличения лимита страхового возмещения до 2 млн руб. по долгосрочным рублевым вкладам от трех лет и до 2,8 млн руб. – по безотзывным сертификатам. Такое предложение глава Центробанка озвучила на годовом отчете в Госдуме.

Набиуллина отметила, что снижение взносов банков в систему страхования по вкладам от трех лет и безотзывным сберегательным сертификатам позволит финансовым организациям предлагать по ним более выгодные условия.

«В части длинных денег вкладчиков увеличить лимит страхового возмещения с нынешних 1,4 млн руб. до 2 млн руб., а если вклад оформлен долгосрочным безотзывным сертификатом – до 2,8 млн руб., как об этом сказал президент в своем послании Федеральному собранию», – сказала Набиуллина.

В ходе отчета Набиуллина также заявила, что пик инфляции в РФ остался позади благодаря жесткой денежно-кредитной политике. С июля по ноябрь этот показатель был двузначным, а сейчас – в районе 6%. По словам председателя Банка России, если бы ЦБ не повысил ключевую ставку, инфляция была бы намного выше.

По итогам заседания 22 марта совет директоров Банка России второй раз подряд сохранил ключевую ставку в 16% годовых. Ставка держится на этом уровне с декабря прошлого года. Набиуллина в ходе выступления 8 апреля вновь заявила, что Банк России может перейти к снижению ключевой ставки во втором полугодии 2024 г. в том случае, если инфляция продолжит устойчивое замедление.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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