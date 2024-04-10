Банк России предложил увеличить лимит страховки по долгосрочным вкладам

В ходе отчета Набиуллина также заявила, что пик инфляции в РФ остался позади благодаря жесткой денежно-кредитной политике. С июля по ноябрь этот показатель был двузначным, а сейчас – в районе 6%. По словам председателя Банка России, если бы ЦБ не повысил ключевую ставку, инфляция была бы намного выше.