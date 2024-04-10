Набиуллина на отчете в Госдуме заявила о прохождении пика инфляции

8 апреля Набиуллина в ходе выступления в Государственной думе говорила, что сдерживающее влияние жесткой денежно-кредитной политики на рост экономики минимально, но она тормозит инфляцию. По ее мнению, экономика продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста. Набиуллина добавила, что если бы не решительное повышение ставки в прошлом году, то реальный рост доходов граждан был бы существенно меньше.