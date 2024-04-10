Набиуллина на отчете в Госдуме заявила о прохождении пика инфляции
Пик инфляции остался позади благодаря жесткой денежно-кредитной политике. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на годовом отчете в Госдуме.
С июля по ноябрь этот показатель был двузначным, а сейчас – в районе 6%. По словам Набиуллиной, если бы ЦБ не повысил ключевую ставку, инфляция была бы намного выше.
8 апреля Набиуллина в ходе выступления в Государственной думе говорила, что сдерживающее влияние жесткой денежно-кредитной политики на рост экономики минимально, но она тормозит инфляцию. По ее мнению, экономика продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста. Набиуллина добавила, что если бы не решительное повышение ставки в прошлом году, то реальный рост доходов граждан был бы существенно меньше.
19 февраля в ЦБ отметили, что для снижения инфляции в России необходимо продолжить жесткую денежно-кредитную политику. В январе 2024 г. потребительские цены в РФ выросли на 0,86%, при этом с поправкой на сезонность в годовом выражении (SAAR) они выросли на 6,7% в январе против 6,3% в декабре.
По итогам заседания 22 марта совет директоров Банка России второй раз подряд сохранил ключевую ставку в 16% годовых. Ставка держится на этом уровне с декабря прошлого года. Набиуллина в ходе выступления 8 апреля вновь заявила, что Банк России может перейти к снижению ключевой ставки во втором полугодии 2024 г. в том случае, если инфляция продолжит устойчивое замедление.