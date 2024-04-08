Набиуллина оценила влияние жесткой денежно-кредитной политики на рост экономики

Набиуллина оценила влияние жесткой денежно-кредитной политики на рост экономикиГлава ЦБ вновь допустила снижение ключевой ставки во втором полугодии 2024 года
Сдерживающее влияние жесткой денежно-кредитной политики на рост экономики минимально, но она тормозит инфляцию, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Государственной думе.
«Жесткая денежно-кредитная политика тормозит инфляцию, но ее сдерживающее влияние на рост экономики минимально. Экономика продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста», – сказала она (цитата по ТАСС). Набиуллина добавила, что если бы не решительное повышение ставки в прошлом году, то реальный рост доходов граждан был бы существенно меньше.
19 февраля в ЦБ отметили, что для снижения инфляции в России необходимо продолжить жесткую денежно-кредитную политику. В январе 2024 г. потребительские цены в РФ выросли на 0,86%, при этом с поправкой на сезонность в годовом выражении (SAAR) они выросли на 6,7% в январе против 6,3% в декабре, отмечали в регуляторе.
Совет директоров Банка России по итогам заседания 22 марта второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Ставка держится на уровне 16% с декабря прошлого года, ЦБ оставил ее на этом значении по итогам февральского заседания 16 февраля. Набиуллина в ходе выступления 8 апреля вновь заявила, что Банк России может перейти к снижению ключевой ставки во втором полугодии 2024 г. в том случае, если инфляция продолжит устойчивое замедление.
Тогда в своем пресс-релизе ЦБ сообщил, что инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жесткость рынка труда вновь усилилась, безработица обновила исторический минимум, отметили в ЦБ.