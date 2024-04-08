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Набиуллина оценила влияние жесткой денежно-кредитной политики на рост экономики

Глава ЦБ вновь допустила снижение ключевой ставки во втором полугодии 2024 года
Ведомости

Сдерживающее влияние жесткой денежно-кредитной политики на рост экономики минимально, но она тормозит инфляцию, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Государственной думе.

«Жесткая денежно-кредитная политика тормозит инфляцию, но ее сдерживающее влияние на рост экономики минимально. Экономика продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста», – сказала она (цитата по ТАСС). Набиуллина добавила, что если бы не решительное повышение ставки в прошлом году, то реальный рост доходов граждан был бы существенно меньше.

19 февраля в ЦБ отметили, что для снижения инфляции в России необходимо продолжить жесткую денежно-кредитную политику. В январе 2024 г. потребительские цены в РФ выросли на 0,86%, при этом с поправкой на сезонность в годовом выражении (SAAR) они выросли на 6,7% в январе против 6,3% в декабре, отмечали в регуляторе.

Совет директоров Банка России по итогам заседания 22 марта второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Ставка держится на уровне 16% с декабря прошлого года, ЦБ оставил ее на этом значении по итогам февральского заседания 16 февраля. Набиуллина в ходе выступления 8 апреля вновь заявила, что Банк России может перейти к снижению ключевой ставки во втором полугодии 2024 г. в том случае, если инфляция продолжит устойчивое замедление.

Тогда в своем пресс-релизе ЦБ сообщил, что инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жесткость рынка труда вновь усилилась, безработица обновила исторический минимум, отметили в ЦБ.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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