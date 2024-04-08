Набиуллина оценила влияние жесткой денежно-кредитной политики на рост экономики

Совет директоров Банка России по итогам заседания 22 марта второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Ставка держится на уровне 16% с декабря прошлого года, ЦБ оставил ее на этом значении по итогам февральского заседания 16 февраля. Набиуллина в ходе выступления 8 апреля вновь заявила, что Банк России может перейти к снижению ключевой ставки во втором полугодии 2024 г. в том случае, если инфляция продолжит устойчивое замедление.