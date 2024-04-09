ЦБ рекомендовал кредиторам и страховщикам помочь пострадавшим от наводнений
Кредиторам и страховщикам рекомендовано учитывать положение заемщиков, пострадавших от наводнений, и принимать заявления на кредитные каникулы в упрощенном порядке, сообщает Банк России.
Право на отсрочку по платежам доступно при размере в 1,6 млн руб. по автокредитам, 150 000 руб. – по кредитным картам и 450 000 руб. – по остальным кредитам и займам.
«Банки могут рассматривать такие обращения на основании тех документов, которые есть в наличии у человека, не требуя полного комплекта, который можно будет предоставить позже», – говорится в сообщении регулятора.
Также Центробанк рекомендовал кредиторам реструктурировать договоры пострадавших вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное имущество.
Страховщикам предложено упростить и ускорить урегулирование убытков по договорам страхования для пострадавших от наводнений. Для этого, в частности, самостоятельно запрашивать необходимые документы в профильных ведомствах.
Кроме того, ЦБ рекомендует кредиторам и страховщикам открыть отдельный канал коммуникации с пострадавшими от наводнений.
4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В следующие два дня произошли прорывы дамбы, началась срочная эвакуация. На утро 9 апреля в регионе подтоплены 10 327 жилых домов, 12 821 приусадебный участок, эвакуировано 6399 человек, сообщала пресс-служба правительства Оренбургской области.
Единовременная материальная помощь оренбуржцам составляет 20 000 руб. на человека, еще 50 000 руб. выплачивается в случае частичной утраты имущества первой необходимости и 100 000 руб. – при полной утрате имущества первой необходимости. Сейчас принято решение о выплате единовременной материальной помощи минимум 869 жителям, выплаты уже получили 466 человек, рассказали в пресс-службе региона.
На фоне паводка режим ЧС также был объявлен в Курганской, Самарской и Тюменской областях.