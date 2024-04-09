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ЦБ рекомендовал кредиторам и страховщикам помочь пострадавшим от наводнений

Ведомости

Кредиторам и страховщикам рекомендовано учитывать положение заемщиков, пострадавших от наводнений, и принимать заявления на кредитные каникулы в упрощенном порядке, сообщает Банк России.

Право на отсрочку по платежам доступно при размере в 1,6 млн руб. по автокредитам, 150 000 руб. – по кредитным картам и 450 000 руб. – по остальным кредитам и займам.

«Банки могут рассматривать такие обращения на основании тех документов, которые есть в наличии у человека, не требуя полного комплекта, который можно будет предоставить позже», – говорится в сообщении регулятора.

Также Центробанк рекомендовал кредиторам реструктурировать договоры пострадавших вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное имущество.

Страховщикам предложено упростить и ускорить урегулирование убытков по договорам страхования для пострадавших от наводнений. Для этого, в частности, самостоятельно запрашивать необходимые документы в профильных ведомствах.

Кроме того, ЦБ рекомендует кредиторам и страховщикам открыть отдельный канал коммуникации с пострадавшими от наводнений.

4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В следующие два дня произошли прорывы дамбы, началась срочная эвакуация. На утро 9 апреля в регионе подтоплены 10 327 жилых домов, 12 821 приусадебный участок, эвакуировано 6399 человек, сообщала пресс-служба правительства Оренбургской области.

Единовременная материальная помощь оренбуржцам составляет 20 000 руб. на человека, еще 50 000 руб. выплачивается в случае частичной утраты имущества первой необходимости и 100 000 руб. – при полной утрате имущества первой необходимости. Сейчас принято решение о выплате единовременной материальной помощи минимум 869 жителям, выплаты уже получили 466 человек, рассказали в пресс-службе региона.

На фоне паводка режим ЧС также был объявлен в Курганской, Самарской и Тюменской областях. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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