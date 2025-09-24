Газета
Главная / Экономика /

В ЦБ отметили рост ВВП РФ ближе к нижней границе прогноза в 1-2%

Ведомости

Рост ВВП в 2025 г. сейчас ближе к нижней границе прогноза Банка России, что составляет примерно 1-2%, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов в рамках коммуникационной сессии в Краснодаре, передает «Интерфакс».

«Переход экономики в отрицательную область, то есть рецессия в этом году, – я считаю, нет такого сценария, нет в повестке», – подчеркнул при этом Тремасов.

По его словам, данные Росстата за апрель – июнь 2025 г. действительно «оказались несколько слабее» ожиданий регулятора, однако говорить о спаде и отрицательных темпах роста экономики оснований нет.

18 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что российской экономике до рецессии еще далеко. Он подчеркнул, что «сползание с 4% роста ВВП» необходимо, чтобы подавить в стране инфляцию и обеспечить в РФ макроэкономическую стабильность. При этом глава государства согласился, что экономику важно не «заморозить».

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в тот же день отметила, что не стоит путать состояние рецессии с замедлением экономики, которое сейчас наблюдается в России. Она подчеркнула, что даже понятие «техническая рецессия» к экономике страны применить нельзя, так как оно означает ее снижение два квартала подряд.

