В ЦБ отметили рост ВВП РФ ближе к нижней границе прогноза в 1-2%
«Переход экономики в отрицательную область, то есть рецессия в этом году, – я считаю, нет такого сценария, нет в повестке», – подчеркнул при этом Тремасов.
По его словам, данные Росстата за апрель – июнь 2025 г. действительно «оказались несколько слабее» ожиданий регулятора, однако говорить о спаде и отрицательных темпах роста экономики оснований нет.
18 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что российской экономике до рецессии еще далеко. Он подчеркнул, что «сползание с 4% роста ВВП» необходимо, чтобы подавить в стране инфляцию и обеспечить в РФ макроэкономическую стабильность. При этом глава государства согласился, что экономику важно не «заморозить».
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в тот же день отметила, что не стоит путать состояние рецессии с замедлением экономики, которое сейчас наблюдается в России. Она подчеркнула, что даже понятие «техническая рецессия» к экономике страны применить нельзя, так как оно означает ее снижение два квартала подряд.