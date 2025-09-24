В ЦБ отметили рост ВВП РФ ближе к нижней границе прогноза в 1-2%

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в тот же день отметила, что не стоит путать состояние рецессии с замедлением экономики, которое сейчас наблюдается в России. Она подчеркнула, что даже понятие «техническая рецессия» к экономике страны применить нельзя, так как оно означает ее снижение два квартала подряд.