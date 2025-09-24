Кремль: экономика России сохраняет стабильность и социальную ориентированность
Очевидное положение дел в российской экономике красноречиво говорит, что несмотря на десятки тысяч незаконных санкций она абсолютно сохраняет свою стабильность, предсказуемость и социальную ориентированность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Государство выполняет и планирует на годы вперед выполнение социальных обязательств перед населением», – подчеркнул Песков.
По его словам, российская экономика работает таким образом, чтобы полностью удовлетворять потребности Вооруженных сил (ВС) РФ, продолжающих спецоперацию.
23 сентября президент США Дональд Трамп, встретившись с украинским лидером Владимиром Зеленским, сделал несколько заявлений, свидетельствующих о смене его позиции по вопросу кризиса на Украине. В частности, Трамп сказал, что российская экономика якобы находится в «ужасном состоянии» и «рушится». В то же время он подчеркнул, что Украина очень хорошо справляется с противостоянием российской армии. Он предположил, что конфликт будет продолжаться еще долго.