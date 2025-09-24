Кремль: экономика России сохраняет стабильность и социальную ориентированность

23 сентября президент США Дональд Трамп, встретившись с украинским лидером Владимиром Зеленским, сделал несколько заявлений, свидетельствующих о смене его позиции по вопросу кризиса на Украине. В частности, Трамп сказал, что российская экономика якобы находится в «ужасном состоянии» и «рушится». В то же время он подчеркнул, что Украина очень хорошо справляется с противостоянием российской армии. Он предположил, что конфликт будет продолжаться еще долго.