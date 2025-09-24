Мишустин: ВВП России за три года вырастет почти на 7%

Согласно оценке Минэкономразвития, за семь месяцев текущего года ВВП уже увеличился на 1,1%. Мишустин подчеркнул, что это «заметно лучше, чем у ряда государств, все еще настаивающих на усилении санкций против России», а также тех, кто «отказался от взаимовыгодных проектов с нашим бизнесом и продолжает придерживаться негативной риторики».