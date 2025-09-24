Газета
Главная / Экономика /

Мишустин: ВВП России за три года вырастет почти на 7%

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что валовой внутренний продукт (ВВП) страны за ближайшие три года вырастет почти на 7%. Об этом он сообщил в ходе заседания правительства.

«За трехлетку он увеличится почти на 7%, составив в номинальном выражении порядка 276 трлн руб.», – подчеркнул глава кабмина.

Согласно оценке Минэкономразвития, за семь месяцев текущего года ВВП уже увеличился на 1,1%. Мишустин подчеркнул, что это «заметно лучше, чем у ряда государств, все еще настаивающих на усилении санкций против России», а также тех, кто «отказался от взаимовыгодных проектов с нашим бизнесом и продолжает придерживаться негативной риторики».

Ключевыми драйверами роста остаются отрасли реального сектора экономики – машиностроение, обрабатывающая промышленность, строительная индустрия и сельское хозяйство.

В рамках базового прогноза социально-экономического развития, заложенного в бюджет, в 2025 г. ВВП, как ожидается, вырастет на 1,3%.

18 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что российской экономике до рецессии еще далеко. Он подчеркнул, что «сползание с 4% роста ВВП» необходимо, чтобы подавить в стране инфляцию и обеспечить в РФ макроэкономическую стабильность. При этом глава государства согласился, что экономику важно не «заморозить».

