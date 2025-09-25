Набиуллина: ЦБ будет «выверять каждый шаг» при следующем решении по ставке
Банк России при принятии решения по ключевой ставке на следующем заседании будет «выверять каждый шаг», чтобы не допустить разгона инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме.
«Я хочу подтвердить, что дальше мы будем двигаться, тщательно выверяя каждый шаг. Значительное ускорение роста кредита, которое произошло в июле и в августе, если оно сохранится несколько месяцев подряд, это явный сигнал того, что уже произошло заметное смягчение денежно-кредитных условий», – сказала председатель ЦБ.
Как объяснила Набиуллина, сейчас Россия впервые проходит полноценный экономический цикл. Текущую ситуацию она назвала выходом экономики из перегрева.
12 сентября совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б. п.) до 17% годовых. О таком решении в консенсус-прогнозе говорили только восемь из 23 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Большинство – 12 экономистов – ожидали снижения до 16%. Это уже третье подряд сокращение ставки после периода, когда с октября 2024 г. и до лета 2025 г. она оставалась на уровне 21%.