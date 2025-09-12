Главные заявления главы ЦБ Набиуллиной после снижения ключевой ставки

Главные заявления главы ЦБ Набиуллиной после снижения ключевой ставкиОбщее направление на смягчение монетарной политики задает замедление инфляции, пояснила она
Совет директоров Банка России 12 сентября принял решение о снижении ключевой ставки на 100 базисных пунктов (б. п.) до 17% годовых. Это третье снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. она держалась на уровне 21%.
Что сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров, – в материале «Ведомостей». Примечательно, что в этот раз на мероприятии она появилась без броши.
Ключевая ставка
Банку России необходимо делать аккуратные решения по ключевой ставке.
Многое на октябрьском заседании по ключевой ставке будет зависеть от параметров бюджета РФ, а также регулятор будет учитывать состояние экономики, кредитования, инфляции, инфляционных ожиданий.
В принятии решений по ключевой ставке Банк России исходит из дезинфляционного влияния бюджета на денежно-кредитную политику (ДКП), но оно пока не проявилось.
Решение о снижении ключевой ставки отражает понимание того, как сложится бюджет по итогам 2025 г., а также какими будут его параметры в 2026-2028 гг. Банк России исходит из того, что по итогам года бюджет будет дезинфляционный.
Совет директоров Банка России в ходе заседания рассматривал снижение ключевой ставки, а также ее сохранение.
Инфляция
В августе общий индекс цен снизился. Рост цен составил 4% в пересчете на год. Набиуллина отметила, что такой показатель не означает, что ЦБ удалось достичь цели.
В 2025 г. инфляция в РФ заметно снизилась. Это задает общее направление на снижение ключевой ставки.
Инфляционные ожидания остаются повышенными. Кроме того, сохранилась неопределенность, связанная в том числе с решениями по бюджету.
В августе произошел всплеск цен на топливо. ЦБ ожидает, что в будущем ситуация стабилизируется.
Повышение ключевой ставки приводит к снижению инфляции. Об этом говорят последние данные.
В Банке России считают, что при снижении ипотечных ставок цены на жилье не будут расти.
Попытки разгона роста экономики без балансировки спроса и предложения приведут к разгону инфляции.
Кредитование
В августе вырос спрос на автокредитование. В розничном кредитовании также наблюдается оживление.
Рост кредитования экономики в 2025 г. может превысить прогноз Банка России.
ЦБ рассматривает возможность расширения программы «длинных» кредитов только при устойчиво низкой инфляции. Набиуллина подчеркнула, что эта цель будет достигнута.
Сохранение текущих темпов роста кредитного портфеля может привести к тому, что прогноз Банка России по этому показателю будет превышен. По данным за июль и август, прирост кредитного портфеля складывается ближе к верхней границе нашего прогноза.
Снижение ключевой ставки привело к снижению ставок по кредитованию.
Экономика
В 2026 г. экономика России продолжит расти. Набиуллина подчеркнула, что она будет расти медленнее, чем в рекордных 2023 и 2024 г. Она также подчеркнула, что замедлении экономики будет заметнее при ее перегреве.
Банк России видит активизацию потребительского спроса в секторах, где ранее наблюдалось падение продаж. В частности, на легковые автомобили и жилье.
Рост ВВП во II квартале 2025 года оказался ниже оценок ЦБ, текущая динамика экономики складывается ближе к нижней границе прогноза по росту ВВП (1–2%).
Замедление темпов роста экономики РФ неизбежно при выходе из перегрева
Внутренний спрос продолжает умеренно расти. По итогам года ожидается прирост инвестиций компаний.
Безработица остается на низком уровне. Некоторые компании применили неполную рабочую неделю, но такое решение должно оставаться ограниченным.
Динамика экспорта и импорта близка к прошлому году. Импорт умеренный, в рамках жесткой ДКП.
Ослабление рубля является одним из индикаторов смягчения денежно-кредитных условий (ДКУ). Зампред Банка России Алексей Заботкин отметил, что говорить о системном ослаблении курса рубля не стоит, происходят колебания на довольно крепких уровнях.
Доля проблемных кредитов у банков небольшая, около 1%. Рост реструктуризации проблемной задолженности – около 2%.
В Банке России не видят переключения россиян на сбережения в иностранной валюте. Граждане используют высокие ставки, чтобы хранить сбережения в рублях.