Главная / Экономика /

Главные заявления главы ЦБ Набиуллиной после снижения ключевой ставки

Общее направление на смягчение монетарной политики задает замедление инфляции, пояснила она
Анастасия Брянцева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Совет директоров Банка России 12 сентября принял решение о снижении ключевой ставки на 100 базисных пунктов (б. п.) до 17% годовых. Это третье снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. она держалась на уровне 21%.

Что сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров, – в материале «Ведомостей». Примечательно, что в этот раз на мероприятии она появилась без броши.

Ключевая ставка

  • Банку России необходимо делать аккуратные решения по ключевой ставке.

Набиуллина: ЦБ рассматривал сохранение ключевой ставки

Финансы / Банки

  • Многое на октябрьском заседании по ключевой ставке будет зависеть от параметров бюджета РФ, а также регулятор будет учитывать состояние экономики, кредитования, инфляции, инфляционных ожиданий. 

  • В принятии решений по ключевой ставке Банк России исходит из дезинфляционного влияния бюджета на денежно-кредитную политику (ДКП), но оно пока не проявилось. 

  • Решение о снижении ключевой ставки отражает понимание того, как сложится бюджет по итогам 2025 г., а также какими будут его параметры в 2026-2028 гг. Банк России исходит из того, что по итогам года бюджет будет дезинфляционный.

  • Совет директоров Банка России в ходе заседания рассматривал снижение ключевой ставки, а также ее сохранение. 

Инфляция

  • В августе общий индекс цен снизился. Рост цен составил 4% в пересчете на год. Набиуллина отметила, что такой показатель не означает, что ЦБ удалось достичь цели. 

  • В 2025 г. инфляция в РФ заметно снизилась. Это задает общее направление на снижение ключевой ставки.

  • Инфляционные ожидания остаются повышенными. Кроме того, сохранилась неопределенность, связанная в том числе с решениями по бюджету. 

  • В августе произошел всплеск цен на топливо. ЦБ ожидает, что в будущем ситуация стабилизируется. 

  • Повышение ключевой ставки приводит к снижению инфляции. Об этом говорят последние данные.

  • В Банке России считают, что при снижении ипотечных ставок цены на жилье не будут расти.   

  • Попытки разгона роста экономики без балансировки спроса и предложения приведут к разгону инфляции.

Кредитование

  • В августе вырос спрос на автокредитование. В розничном кредитовании также наблюдается оживление. 

  • Рост кредитования экономики в 2025 г. может превысить прогноз Банка России. 

  • ЦБ рассматривает возможность расширения программы «длинных» кредитов только при устойчиво низкой инфляции. Набиуллина подчеркнула, что эта цель будет достигнута. 

  • Сохранение текущих темпов роста кредитного портфеля может привести к тому, что прогноз Банка России по этому показателю будет превышен. По данным за июль и август, прирост кредитного портфеля складывается ближе к верхней границе нашего прогноза. 

Как на снижение ставки ЦБ отреагировали банки, рынки и валюта

Экономика

  • Снижение ключевой ставки привело к снижению ставок по кредитованию. 

Экономика

  • В 2026 г. экономика России продолжит расти. Набиуллина подчеркнула, что она будет расти медленнее, чем в рекордных 2023 и 2024 г. Она также подчеркнула, что замедлении экономики будет заметнее при ее перегреве. 

  • Банк России видит активизацию потребительского спроса в секторах, где ранее наблюдалось падение продаж. В частности, на легковые автомобили и жилье. 

  • Рост ВВП во II квартале 2025 года оказался ниже оценок ЦБ, текущая динамика экономики складывается ближе к нижней границе прогноза по росту ВВП (1–2%).

  • Замедление темпов роста экономики РФ неизбежно при выходе из перегрева

  • Внутренний спрос продолжает умеренно расти. По итогам года ожидается прирост инвестиций компаний.

  • Безработица остается на низком уровне. Некоторые компании применили неполную рабочую неделю, но такое решение должно оставаться ограниченным.  

  • Динамика экспорта и импорта близка к прошлому году. Импорт умеренный, в рамках жесткой ДКП. 

  • Ослабление рубля является одним из индикаторов смягчения денежно-кредитных условий (ДКУ). Зампред Банка России Алексей Заботкин отметил, что говорить о системном ослаблении курса рубля не стоит, происходят колебания на довольно крепких уровнях.

  • Доля проблемных кредитов у банков небольшая, около 1%. Рост реструктуризации проблемной задолженности – около 2%.

  • В Банке России не видят переключения россиян на сбережения в иностранной валюте. Граждане используют высокие ставки, чтобы хранить сбережения в рублях.

