Набиуллина: ЦБ рассматривал сохранение ключевой ставки
Совет директоров Центробанка рассматривал на заседании сохранение ключевой ставки на уровне 18% годовых или ее снижение на 1 процентный пункт (п. п.). Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Аргументами за сохранение ставки было то, что денежно-кредитные условия значительно смягчились. Нам нужно оценить последствия уже принятых решений», – подчеркнула Набиуллина.
Она добавила, что инфляция с начала 2025 г. значительно снизилась, а внешний спрос и экономическая активность замедлились. Это задает общее направление на снижение ставки. При этом, по словам председателя ЦБ, инфляционные ожидания остались повышенными, корпоративное кредитование ускорилось и сохранилась неопределенность, связанная с решениями по бюджету. В этих условиях при принятии решений нужно действовать аккуратно.
12 сентября совет директоров Центробанка решил опустить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 17% годовых. Такого решения ожидали 8 из 23 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Еще трое сомневались в решении и прогнозировали, что ставка может упасть как до 16, так и до 17%. 12 экономистов предполагали, что регулятор понизит ее до 16%.
Российский рынок акций отреагировал падением на решение ЦБ снизить ключевую ставку до 17% годовых. По состоянию на 15:30 мск индекс Мосбиржи опустился на 1,5% и достиг 2864,43 пункта.