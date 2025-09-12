Набиуллина: ЦБ рассматривал сохранение ключевой ставки

Она добавила, что инфляция с начала 2025 г. значительно снизилась, а внешний спрос и экономическая активность замедлились. Это задает общее направление на снижение ставки. При этом, по словам председателя ЦБ, инфляционные ожидания остались повышенными, корпоративное кредитование ускорилось и сохранилась неопределенность, связанная с решениями по бюджету. В этих условиях при принятии решений нужно действовать аккуратно.