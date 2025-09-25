ВВП США во II квартале 2025 года вырос на 3,8%

Индекс цен производителей также был пересмотрен в сторону повышения – до 2,5% (с 1,6% ранее), в основном за счет услуг. При этом расходы на товары остались практически без изменений, а инвестиции в жилищное строительство снизились сильнее, чем ожидалось, – на 5,1%.