ВВП США во II квартале 2025 года вырос на 3,8%
ВВП США во II квартале 2025 г. вырос на 3,8% в годовом исчислении, что стало самым высоким показателем с III квартала 2023 г. Об этом сообщает Trading Economics со ссылкой на данные Бюро экономического анализа США.
Рост ВВП оказался значительно выше предыдущей оценки в 3,3% и превзошел ожидания аналитиков. Основными факторами стали увеличенные потребительские расходы и рост инвестиций. В частности, инвестиции в основной капитал выросли на 4,4% (против 3,3% ранее), в том числе вложения в оборудование – на 8,5%, а в интеллектуальную собственность – на 15%.
Индекс цен производителей также был пересмотрен в сторону повышения – до 2,5% (с 1,6% ранее), в основном за счет услуг. При этом расходы на товары остались практически без изменений, а инвестиции в жилищное строительство снизились сильнее, чем ожидалось, – на 5,1%.
Небольшое сокращение наблюдалось в госсекторе (-0,1%), а вклад чистой торговли уменьшился из-за более резкого падения экспорта (-1,8%) и импорта (-29,3%). Кроме того, влияние снижения частных запасов стало более выраженным, сократив рост ВВП на 3,44 п. п.
24 сентября «Ведомости» писали, что организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обновила прогноз по росту мировой экономики. Сентябрьская версия документа отражает улучшение оценок в сравнении с июнем, несмотря на заявления о негативном влиянии пошлин США на глобальную торговлю. ОЭСР ожидает роста мирового ВВП к концу года на 3,2% – это на 0,3 п. п больше, чем предполагалось тремя месяцами ранее.