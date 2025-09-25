Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Международные резервы России достигли рекордных $712,6 млрд

Ведомости

Международные резервы РФ на 19 сентября увеличились до рекордной суммы в $712,6 млрд. За неделю рост по показателю составил $7,5 млрд (+1,1%), следует из материалов Банка России.

По данным регулятора, в основном динамика международных резервов за прошедшую неделю обусловлена положительной переоценкой. 12 сентября их объем составлял $705,1 млрд. При этом в августе ЦБ фиксировал снижение по показателю: с $686,5 млрд на 15 августа до $682,8 млрд к 22 августа. Затем объем резервов вновь начал расти.

В международные резервы России входит монетарное золото, средства в иностранной валюте, специальные права заимствования и иные высоколиквидные иностранные активы. Они находятся в распоряжении регулятора и правительства страны.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте