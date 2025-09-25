Международные резервы России достигли рекордных $712,6 млрд

По данным регулятора, в основном динамика международных резервов за прошедшую неделю обусловлена положительной переоценкой. 12 сентября их объем составлял $705,1 млрд. При этом в августе ЦБ фиксировал снижение по показателю: с $686,5 млрд на 15 августа до $682,8 млрд к 22 августа. Затем объем резервов вновь начал расти.