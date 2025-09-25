Международные резервы России достигли рекордных $712,6 млрд
Международные резервы РФ на 19 сентября увеличились до рекордной суммы в $712,6 млрд. За неделю рост по показателю составил $7,5 млрд (+1,1%), следует из материалов Банка России.
По данным регулятора, в основном динамика международных резервов за прошедшую неделю обусловлена положительной переоценкой. 12 сентября их объем составлял $705,1 млрд. При этом в августе ЦБ фиксировал снижение по показателю: с $686,5 млрд на 15 августа до $682,8 млрд к 22 августа. Затем объем резервов вновь начал расти.
В международные резервы России входит монетарное золото, средства в иностранной валюте, специальные права заимствования и иные высоколиквидные иностранные активы. Они находятся в распоряжении регулятора и правительства страны.