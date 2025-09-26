Минфин изменил прогноз по налогу на прибыль в 2025 году
Министерство финансов России понизило прогноз по налогу на прибыль с 4,18 трлн до 3,98 трлн руб. в 2025 г. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026–2028 гг., с которой ознакомились «Ведомости».
В 2026 г. Минфин предполагает собрать немногим больше 4 трлн руб., а к 2028 г. сумма поступлений, как ожидается, достигнет 4,75 трлн руб.
В настоящее время из 25% налога в федбюджет направляется только 8%. Еще 17% остаются в бюджетах субъектов РФ.
Снижение поступлений от налога на прибыль началось еще в 2024 г. В тот период доходы от НДФЛ в консолидированном бюджете, который объединяет федеральный, региональные и муниципальные уровни, впервые превысили сборы от налога на прибыль, составив 8,4 трлн руб. и 8,1 трлн руб. соответственно.
Глава Минфина Антон Силуанов, выступая в конце 2024 г. в Совете Федерации, подтвердил снижение на 7%. Он указал, что такая тенденция наблюдается в регионах с развитой угольной и сырьевой отраслями, а также там, где базируются крупные экспортно ориентированные предприятия. По итогам прошлого года, как сообщалось в отчете Счетной палаты, недобор доходов от налога на прибыль был зафиксирован в 52 регионах. Консолидированный показатель упал на 239,5 млрд руб., составив 5,76 трлн руб.