Минфин изменил прогноз по налогу на прибыль в 2025 году

Глава Минфина Антон Силуанов, выступая в конце 2024 г. в Совете Федерации, подтвердил снижение на 7%. Он указал, что такая тенденция наблюдается в регионах с развитой угольной и сырьевой отраслями, а также там, где базируются крупные экспортно ориентированные предприятия. По итогам прошлого года, как сообщалось в отчете Счетной палаты, недобор доходов от налога на прибыль был зафиксирован в 52 регионах. Консолидированный показатель упал на 239,5 млрд руб., составив 5,76 трлн руб.