Доходы бюджета от НДС в 2026 году могут вырасти почти на 3 трлн рублей

В числе основных факторов роста поступлений от НДС – предложенные Минфином налоговые новации. Ключевая из них – повышение его ставки на 2 п. п. до 22%. Вместе с тем ведомство предлагает расширить контур плательщиков НДС, обязав исчислять и уплачивать его все компании, чей годовой доход превысит 10 млн руб. В 2025 г. порог для них равняется 60 млн руб. Повышение ставки НДС принесет федбюджету примерно 4,42 трлн руб. в течение трех следующих лет. В 2026 г. дополнительные поступления составят почти 1,18 трлн руб., в 2027 г. – 1,55 трлн, в 2028 г. – 1,67 трлн.