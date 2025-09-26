Доходы бюджета от НДС в 2026 году могут вырасти почти на 3 трлн рублей
В 2026 г. власти прогнозируют рост доходов казны от НДС почти на 3 трлн руб., что составит 17,51 трлн руб. против прогнозируемых 14,51 трлн руб. в текущем году. Темп прироста оценивается в 17,1%, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2026–2028 гг., с которой ознакомились «Ведомости».
Отмечается также, что повышение ставки принесет 1,4 трлн руб.
В последующие годы динамика поступлений ожидается более умеренной: в 2027 г. объем достигнет 19,29 трлн руб. (+9% к предыдущему году), а в 2028 г. – 20,71 трлн руб. (+7,3%).
При этом прогноз по сборам НДС на текущий год был снижен. Если осенью прошлого года Минфин ожидал получить 15,45 трлн руб., то теперь закладывает в план доходы в размере 14,51 трлн руб. по итогам 2025 г.
В числе основных факторов роста поступлений от НДС – предложенные Минфином налоговые новации. Ключевая из них – повышение его ставки на 2 п. п. до 22%. Вместе с тем ведомство предлагает расширить контур плательщиков НДС, обязав исчислять и уплачивать его все компании, чей годовой доход превысит 10 млн руб. В 2025 г. порог для них равняется 60 млн руб. Повышение ставки НДС принесет федбюджету примерно 4,42 трлн руб. в течение трех следующих лет. В 2026 г. дополнительные поступления составят почти 1,18 трлн руб., в 2027 г. – 1,55 трлн, в 2028 г. – 1,67 трлн.