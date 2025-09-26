Кремль назвал убедительными аргументы в пользу повышения НДС

24 сентября Минфин внес в правительство поправки в Налоговый кодекс (НК), направленные на финансирование обороны и безопасности России. Одно из основных нововведений касается ставки стандартного НДС – планируется повысить ее на 2 п. п. до 22%. Для социально значимых товаров (продукты питания, лекарства, товары для детей и др.) она сохранится на текущем льготном уровне в 10%.