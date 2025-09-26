Газета
Главная / Экономика /

Кремль назвал убедительными аргументы в пользу повышения НДС

Решение не противоречит поручениям президента
Ведомости

Увеличение НДС в России не идет вразрез с поручениями президента РФ Владимира Путина насчет фиксации налоговых параметров до 2030 г. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

«Здесь представляет всю необходимую аргументацию правительство. Аргументация убедительная, обоснованная, действия продуманные, и экономика, собственно, сохраняет достаточно высокие темпы развития», – сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что «не обходится без проблем», но, по его словам, в современных условиях экономики всех стран испытывают определенные трудности.

Минфин инициирует увеличение НДС до 22% и оптимизацию льгот для МСП

Экономика / Налоги и сборы

«В целом стабильность налицо», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

24 сентября Минфин внес в правительство поправки в Налоговый кодекс (НК), направленные на финансирование обороны и безопасности России. Одно из основных нововведений касается ставки стандартного НДС – планируется повысить ее на 2 п. п. до 22%. Для социально значимых товаров (продукты питания, лекарства, товары для детей и др.) она сохранится на текущем льготном уровне в 10%.

В феврале 2024 г. в ходе послания Федеральному собранию Путин предложил зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 г., обеспечив стабильные и предсказуемые условия для реализации любых, в том числе долгосрочных, инвестиционных проектов.

