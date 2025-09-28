Решетников: ни одна страна не может запретить торговлю между Россией и КНР
Никакая третья страна не может запретить торговлю между РФ и Китаем, товарооборот двух стран сбалансирован, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников по итогам 28-го заседания подкомиссии государств по торгово-экономическому сотрудничеству.
«Европейцы, американцы пытаются что-то санкционировать постоянно, поэтому что-то приходится перенастраивать, но невозможно нашу торговлю никакой третьей стране запретить, это точно», – сказал журналистам Решетников (цитата по «РИА Новости»).
Министр добавил, что устойчивости добавляет то, что торговля сбалансирована: «то Китай к нам больше поставляет, то мы к ним больше поставляем».
Решетников напомнил, что в прошлом году торговля между Москвой и Пекином выросла до рекордных значений, составив почти 20 трлн руб. Лидеры России и Китая поставили в сентябре задачи по наращиванию сотрудничества, и «наш основной фокус» – это реализация этих договоренностей, приводит также его слова Telegram-канал правительства.
В ходе заседания обсуждались и темы снятия взаимных барьеров в торговле, расширения поставок сельхозпродукции. Российская сторона, указал министр, видит решение в снятии ограничений на поставки озимой пшеницы и ячменя, а также в реализации ряда других инициатив.