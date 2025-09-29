Прожиточный минимум в РФ в 2026 году составит 18 939 рублей

Как и в 2025 г., пенсии будут индексироваться досрочно – не с 1 февраля или апреля, а с 1 января, выше уровня инфляции. Страховые пенсии вырастут на 7,6%, их средний размер увеличится почти на 2 000 руб. и достигнет 27 100 руб. Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,8%.