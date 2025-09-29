Прожиточный минимум в РФ в 2026 году составит 18 939 рублей
В 2026 г. прожиточный минимум в России составит 18 939 руб., для трудоспособного населения – 20 644 руб., для пенсионеров – 16 288 руб., для детей – 18 371 руб. Такие параметры заложены в проект федерального бюджета.
Минтруд 29 сентября сообщил, что на пенсионные выплаты, страховые пособия и меры социальной поддержки в следующем году через Социальный фонд планируется направить более 18,7 трлн руб. Из них почти 13 трлн руб. предусмотрено на пенсии.
Как и в 2025 г., пенсии будут индексироваться досрочно – не с 1 февраля или апреля, а с 1 января, выше уровня инфляции. Страховые пенсии вырастут на 7,6%, их средний размер увеличится почти на 2 000 руб. и достигнет 27 100 руб. Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,8%.
На выплаты по обязательному социальному страхованию в случае временной нетрудоспособности в бюджете заложено почти 1,4 трлн руб. Максимальное пособие по болезни вырастет до 207 000 руб. в месяц, по беременности и родам – до 955 800 руб., по уходу за ребенком до 1,5 лет – до 83 000 руб. в месяц.
Около 1,76 трлн руб. будет направлено на единое пособие для семей с детьми. Кроме того, с 2026 г. стартует новая семейная выплата: родители двух и более детей смогут вернуть часть подоходного налога, если среднедушевой доход семьи ниже 1,5 прожиточных минимумов. На это предусмотрено 119 млрд руб.