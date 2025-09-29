Минтруд: пенсии 2026 года проиндексируют 1 января
Пенсии в 2026 г. будут проиндексированы на 7,6% досрочно – с 1 января, сообщил Минтруд РФ. Средний размер пенсий по старости увеличится на 2000 руб. и составит 27 100 руб.
В общей сложности на обеспечение пенсионных выплат в проекте бюджета на 2026 г. направлено более 18,7 трлн руб. через Социальный фонд.
Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля – на 6,8%. На них в бюджете заложено 1,4 трлн руб. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 207 000 руб. в месяц, по беременности и родам – до 955 800 руб., по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан – до 83 000 руб. в месяц.
Социальные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля на уровень фактической инфляции, по прогнозу – на 6,8%. Материнский капитал увеличится до 974 100 руб. на второго ребенка, если у семьи нет маткапитала на первенца – до 737 200 руб., единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 руб.
С 2026 г. на предупредительные меры по снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в бюджете выделено 43,1 млрд руб. По страхованию несчастных случаев Социальный фонд направит больше 196 млрд руб. Кроме того, в бюджете фонда заложено свыше 98 млрд руб. на техническую реабилитацию и другие меры поддержки.
28 сентября член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина сообщила, что с октября пенсии вырастут у военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств, изменения связаны с индексацией окладов на 7,6%.