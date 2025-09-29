Минтруд: пенсии 2026 года проиндексируют 1 января

Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля – на 6,8%. На них в бюджете заложено 1,4 трлн руб. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 207 000 руб. в месяц, по беременности и родам – до 955 800 руб., по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан – до 83 000 руб. в месяц.