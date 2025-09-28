В Совфеде напомнили о повышении пенсий сотрудников силовых ведомств
С октября пенсии вырастут у военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств, изменения связаны с индексацией окладов на 7,6%, рассказала «РИА Новости» член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина.
Сенатор напомнила, что с 1 октября вырастут оклады по воинским должностям и воинским званиям военнослужащих, которые проходят службу по контракту и по призыву, а также сотрудников Росгвардии, полиции, ФСИН и др. В связи с этим увеличатся и пенсии, поскольку формула для их расчета привязана к размерам базового денежного довольствия, пояснила Косихина.
Повышение пенсий ожидает и россиян, которым в сентябре исполняется 80 лет. По словам сенатора, с 1 октября они начнут получать увеличенные на 10221,70 руб. выплаты.
Правительство РФ на 7,6% повысило оклады сотрудников федеральных учреждений и органов в сентябре. Повышение не коснется региональных и муниципальных организаций. В федеральном бюджете на эти цели зарезервировано свыше 30 млрд руб.