В Совфеде напомнили о повышении пенсий сотрудников силовых ведомств

Сенатор напомнила, что с 1 октября вырастут оклады по воинским должностям и воинским званиям военнослужащих, которые проходят службу по контракту и по призыву, а также сотрудников Росгвардии, полиции, ФСИН и др. В связи с этим увеличатся и пенсии, поскольку формула для их расчета привязана к размерам базового денежного довольствия, пояснила Косихина.