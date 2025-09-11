Правительство повысило оклады военнослужащим на 7,6%

8 сентября депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что с 1 октября 2025 г. для работников, чья заработная плата финансируется из федерального бюджета, вступит в силу индексация в размере 7,6%. Он уточнил, что повышение коснется федеральных учреждений и органов, а не региональных или муниципальных организаций. В федеральном бюджете на эти цели зарезервировано свыше 30 млрд руб.