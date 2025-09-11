Правительство повысило оклады военнослужащим на 7,6%
Оклады военнослужащим и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти повысят на 7,6% с 1 октября. Постановление правительства доступно на сайте опубликования нормативно правовых актов.
Денежное довольствие собирались повысить на 4,5%, но кабмин внес изменения в соответствующее постановление от 9 апреля.
8 сентября депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что с 1 октября 2025 г. для работников, чья заработная плата финансируется из федерального бюджета, вступит в силу индексация в размере 7,6%. Он уточнил, что повышение коснется федеральных учреждений и органов, а не региональных или муниципальных организаций. В федеральном бюджете на эти цели зарезервировано свыше 30 млрд руб.
О будущей индексации стало известно еще в октябре 2024 г. из проекта федерального бюджета. В материалах было сказано, что с 1 октября бюджетные ассигнования на денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц будут проиндексированы на 4,5%.