Кабмин запланировал повышение довольствия военным на 4,5%
С октября 2025 г. в России проиндексируют на 4,5% средства на денежное довольствие военнослужащих. Об этом со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета пишет «РИА Новости».
«Ежегодно на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) в 2025 г. на 4,5%, в 2026 г. на 4,0% и в 2027 г. на 4,0% проиндексированы: с 1 октября бюджетные ассигнования на денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц», – сказано в материалах.
Проект федерального бюджета 30 сентября был внесен правительством России на рассмотрение Госдумы. Из него следует, что доходы бюджета за три следующих года составят 125,3 трлн руб. Расходы на 2025–2027 гг. запланированы в размере 131,4 трлн руб. Около 13,5 трлн руб. выделят из бюджета на национальную оборону в 2025 г., в 2026-м – 12,8 трлн, в 2027-м – 13 трлн.
Правительство предложило проиндексировать зарплаты бюджетникам социальной сферы с учетом темпа роста номинальной начисленной заработной платы к предыдущему году. Речь идет о врачах, медработниках, учителях, преподавателях вузов, ученых, соцработниках из майских указов президента. В следующем году их зарплаты должны поднять на 13,2%, в 2026 г. – на 10,2%, в 2027 г. – на 8,3%.
Проект федерального бюджета является сбалансированным и предусматривает высокий уровень экономического развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, не повлияет ли на российскую экономику рост оборонных расходов.