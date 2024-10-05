Кабмин запланировал повышение довольствия военным на 4,5%

Проект федерального бюджета 30 сентября был внесен правительством России на рассмотрение Госдумы. Из него следует, что доходы бюджета за три следующих года составят 125,3 трлн руб. Расходы на 2025–2027 гг. запланированы в размере 131,4 трлн руб. Около 13,5 трлн руб. выделят из бюджета на национальную оборону в 2025 г., в 2026-м – 12,8 трлн, в 2027-м – 13 трлн.