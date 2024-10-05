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Кабмин запланировал повышение довольствия военным на 4,5%

Ведомости

С октября 2025 г. в России проиндексируют на 4,5% средства на денежное довольствие военнослужащих. Об этом со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета пишет «РИА Новости».

«Ежегодно на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) в 2025 г. на 4,5%, в 2026 г. на 4,0% и в 2027 г. на 4,0% проиндексированы: с 1 октября бюджетные ассигнования на денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц», – сказано в материалах.

Проект федерального бюджета 30 сентября был внесен правительством России на рассмотрение Госдумы. Из него следует, что доходы бюджета за три следующих года составят 125,3 трлн руб. Расходы на 2025–2027 гг. запланированы в размере 131,4 трлн руб. Около 13,5 трлн руб. выделят из бюджета на национальную оборону в 2025 г., в 2026-м – 12,8 трлн, в 2027-м – 13 трлн.

Правительство предложило проиндексировать зарплаты бюджетникам социальной сферы с учетом темпа роста номинальной начисленной заработной платы к предыдущему году. Речь идет о врачах, медработниках, учителях, преподавателях вузов, ученых, соцработниках из майских указов президента. В следующем году их зарплаты должны поднять на 13,2%, в 2026 г. – на 10,2%, в 2027 г. – на 8,3%. 

Проект федерального бюджета является сбалансированным и предусматривает высокий уровень экономического развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, не повлияет ли на российскую экономику рост оборонных расходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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