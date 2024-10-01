Кремль: проект бюджета нацелен на сохранение высоких темпов развития экономики

Кремль: проект бюджета нацелен на сохранение высоких темпов развития экономикиДо обсуждения в парламенте оценивать документ должен кабмин, подчеркнул Песков
Проект федерального бюджета России на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. является сбалансированным и предусматривает высокий уровень экономического развития. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос журналистов, не повлияет ли на российскую экономику рост оборонных расходов.
«Государство сохраняет весь объем социальных обязательств. Бюджет ориентирован на поддержание атмосферы, при которой будет сохраняться достаточно высокий для нашей страны темп экономического развития», – уточнил Песков.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что до обсуждения в парламенте оценивать проект бюджета должно правительство РФ.
Проект федерального бюджета 30 сентября был внесен правительством России на рассмотрение Госдумы. Из него следует, что доходы бюджета за три следующих года составят 125,3 трлн руб. Расходы на 2025–2027 гг. запланированы в размере 131,4 трлн руб. Около 13,5 трлн руб. выделят из бюджета на национальную оборону в 2025 г., в 2026 – 12,8 трлн, в 2027 – 13 трлн.