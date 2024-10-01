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Кремль: проект бюджета нацелен на сохранение высоких темпов развития экономики

До обсуждения в парламенте оценивать документ должен кабмин, подчеркнул Песков
Ведомости

Проект федерального бюджета России на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. является сбалансированным и предусматривает высокий уровень экономического развития. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов, не повлияет ли на российскую экономику рост оборонных расходов.

«Государство сохраняет весь объем социальных обязательств. Бюджет ориентирован на поддержание атмосферы, при которой будет сохраняться достаточно высокий для нашей страны темп экономического развития», – уточнил Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что до обсуждения в парламенте оценивать проект бюджета должно правительство РФ.

Проект федерального бюджета 30 сентября был внесен правительством России на рассмотрение Госдумы. Из него следует, что доходы бюджета за три следующих года составят 125,3 трлн руб. Расходы на 2025–2027 гг. запланированы в размере 131,4 трлн руб. Около 13,5 трлн руб. выделят из бюджета на национальную оборону в 2025 г., в 2026 – 12,8 трлн, в 2027 – 13 трлн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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