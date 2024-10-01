Расходы на социальную политику составят 16% от всего федерального бюджета

Расходы на здравоохранение в 2025 г. составят 1,86 трлн руб., следует из законопроекта. Это почти на 15% больше финансирования этого направления в действующем законе о федеральном бюджете на 2024 г. (1,61 трлн руб.). На модернизацию первичного звена здравоохранения (поликлиники, дневные стационары и т. д.) в регионах направят почти 121,1 млрд руб. На медпомощь пациентам с онкозаболеваниями рассчитано 140 млрд руб. ежегодно в течение трех лет. То есть расходы на это направление останутся на уровне четырех предыдущих лет (2021–2024 гг.).