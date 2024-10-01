Расходы на социальную политику составят 16% от всего федерального бюджета

Расходы на социальную политику составят 16% от всего федерального бюджетаНа здравоохранение по сравнению с 2024 г. предусмотрено увеличение финансирования на 15%
В 2025 г. доля расходов на социальную политику составит 16% от всего объема федерального бюджета, на здравоохранение – 4,5%, на образование – 3,7%, следует из законопроекта «О федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг.», внесенного в Госдуму 30 сентября.
В частности, на раздел «Социальная политика» проектом бюджета в 2025 г. заложено 6,4 трлн руб., что на 18,6% меньше расходов на него в федеральном бюджете на 2024 г. (почти 7,9 трлн руб. с учетом июльских поправок). По аналогии с поправками в текущий бюджет может существенно увеличиться и объем средств на социальные программы непосредственно в 2025 г., подчеркнул собеседник «Ведомостей» в бюджетном комитете.
Подготовленный кабмином документ предусматривает возобновление индексаций пенсий работающих пенсионеров с 2025 г., продление программы материнского капитала и субсидирование процентной ставки по ипотеке для семей с детьми. На предоставление материнского капитала в 2025 г. заложено 537,5 млрд руб. Для решения проблемы низкой рождаемости в регионах заложено 12,5 млрд руб.
Кроме того, в 2025 г. проектом предусмотрено 20 млрд руб. на развитие системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. Еще свыше 41,3 млрд руб. – на поддержку малоимущих по программе социального контракта. Для фонда «Защитники Отечества», созданного по поручению Владимира Путина для сопровождения ветеранов спецоперации и членов их семей, в 2025 г. выделят почти 13 млрд руб.
Здравоохранение
Расходы на здравоохранение в 2025 г. составят 1,86 трлн руб., следует из законопроекта. Это почти на 15% больше финансирования этого направления в действующем законе о федеральном бюджете на 2024 г. (1,61 трлн руб.). На модернизацию первичного звена здравоохранения (поликлиники, дневные стационары и т. д.) в регионах направят почти 121,1 млрд руб. На медпомощь пациентам с онкозаболеваниями рассчитано 140 млрд руб. ежегодно в течение трех лет. То есть расходы на это направление останутся на уровне четырех предыдущих лет (2021–2024 гг.).
В 2025 г. грант в виде субсидии в 90,6 млрд руб. получит фонд помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра» (бюджет фонда формируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 млн руб. в год). Кроме того, запланированы в бюжете и другие статьи расходов на приобретение лекарств и лечение сложных болезней (см. врез). Предусмотрены и расходы на создание системы дистанционного мониторинга здоровья, сказано в сообщении Минфина.
Образование
Расходы на образование в будущем году практически не изменятся по сравнению с 2024 г. Согласно проекту федерального бюджета, в 2025 г. на финансирование раздела «Образование» будет направлено 1,54 трлн руб. (3,7% от всех расходов федбюджета). Это на 0,7% больше, чем в 2024 г. (1,53 трлн руб. с учетом июльских поправок).
Около половины этого бюджета уйдет на обеспечение деятельности госучреждений, связанных с образованием, – 756,9 млрд руб., следует из пояснительной записки проекта. В список наибольших затрат по направлению также входят субсидии на бесплатное горячее питание для школьников 1–4 классов (73,4 млрд руб. – 4,8% от общих расходов на раздел «Образование»), выплату стипендий для студентов (6,6% – 102,1 млрд руб.).
В следующем году субсидии из раздела «Образование» выделят некоммерческой организации «Институт развития интернета» – на интернет-проекты, направленные на «укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей» (25,4 млрд руб. – 1,6%). Еще минимум 20,3 млрд руб. (1,3%) в 2025 г. из раздела будет потрачено на деятельность российского движения детей и молодежи «Движение первых», подсчитали «Ведомости». Например, 7,6 млрд руб. на вовлечение россиян и организаций «в систему патриотического воспитания детей и молодежи».
Сколько заложено на лекарства
На зарегистрированные в России лекарства для детей с тяжелыми и редкими болезнями – 91,1 млрд руб. На лекарства по программе 14 высокозатратных нозологий (редкие и требующие дорогого лечения болезни) для пациентов старше 18 лет – 69,1 млрд руб. Для приобретения антивирусных препаратов из перечня жизненно важных лекарств для пациентов с ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, в 2025 г. планируется выделить 41,9 млрд руб.
Низкий темп роста финансирования образования средствами федбюджета в 2025 г. объясняется «относительно высокой базой» расходов на это направление в 2024 г., считает ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Алексей Тищенко. Он также напомнил, что Ичхонская декларация ЮНЕСКО в области образования до 2030 г. (опубликована в 2015 г.), предусматривает увеличение госрасходов на образование до значений не менее 4-6% ВВП или 15-20% общих расходов страны.
Как оценить траты
Профессор департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве Марина Седова говорит, что в статьях раздела «Социальная политика» нет трансферта на обязательное пенсионное страхование на 2025 г., что может быть связано с расчетом правительства на увеличение поступлений страховых взносов за счет роста зарплат населения, говорит она. Такой же версии придерживается директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии (РАНХиГС) Владимир Климанов: зарплата повышается быстрее других макропоказателей, поэтому и социальные взносы в Социальный фонд становятся выше.
Корректировка расходов на соцполитику может быть обусловлена переходом на единое детское пособие, сказал «Ведомостям» проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. В 2025 г. на эти цели заложено 1,4 трлн руб. (в 2024 г. – 1,6 трлн руб.). Помощь стала более адресной, а значит, сократилось число получателей. Помимо этого число получателей других выплат могло физически сократиться, добавил Сафонов.
Увеличение трат на здравоохранение может быть связано с запуском новых нацпроектов, говорит Климанов. Из раздела «Здравоохранение» будут выделяться средства на нацпроекты «Продолжительная и активная жизнь», «Новые технологии сбережения здоровья», «Семья», «Эффективная и конкурентная экономика» (в 2025 г. на них будет потрачено из данного раздела 97,2 млрд руб.).
Высшее образование в России финансируется преимущественно за счет федерального бюджета, а школьное и среднее профессиональное – за счет средств субъектов, отметил Климанов. Здравоохранение тоже получает финансирование не только из федерального и регионального бюджетов, но еще и от Федерального фонда обязательного медицинского страхования, уточнил он. С учетом всех источников финансирования по итогам 2024 г. на образование в России выделено 6,4 трлн руб., а на здравоохранение – 6,7 трлн руб., сказал эксперт.