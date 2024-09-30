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Из бюджета РФ в 2025 году выделят около 13,5 трлн рублей на оборону

Ведомости

Около 13,5 трлн руб. выделят из бюджета на национальную оборону в 2025 г., в 2026 – 12,8 трлн, в 2027 – 13 трлн, следует из проекта бюджета.

Проект бюджета 30 сентября был внесен кабмином на рассмотрение Госдумы. Из него также следует, что доходы бюджета за три следующих года составят 125,3 трлн руб. (40,3 трлн руб., 41,8 трлн руб. и 43,2 трлн руб. соответственно). Расходы на 2025–2027 гг. запланированы в размере 131,4 трлн руб. (41,5 трлн руб., 44 трлн руб. и 45,9 трлн руб.). То есть дефицит ожидается на уровне 1,2 трлн руб. в 2025 г., 2,2 трлн руб. – в 2026 г. и 2,7 трлн руб. – в 2027 г.

При этом в прошлом году проект федерального бюджета на 2024 г. и на плановый период 2025–2026 гг. предполагал доходы в размере 35,1 трлн руб. в 2024 г., 33,6 трлн – в 2025 г. и 34,1 трлн – в 2026 г. Расходы прогнозировались в размере 36,7 трлн, 34,4 трлн и 35,6 трлн руб. соответственно.

Значительные средства также запланированы на обеспечение технологического суверенитета и нацпроектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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