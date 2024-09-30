Из бюджета РФ в 2025 году выделят около 13,5 трлн рублей на оборону

Проект бюджета 30 сентября был внесен кабмином на рассмотрение Госдумы. Из него также следует, что доходы бюджета за три следующих года составят 125,3 трлн руб. (40,3 трлн руб., 41,8 трлн руб. и 43,2 трлн руб. соответственно). Расходы на 2025–2027 гг. запланированы в размере 131,4 трлн руб. (41,5 трлн руб., 44 трлн руб. и 45,9 трлн руб.). То есть дефицит ожидается на уровне 1,2 трлн руб. в 2025 г., 2,2 трлн руб. – в 2026 г. и 2,7 трлн руб. – в 2027 г.