Из бюджета РФ в 2025 году выделят около 13,5 трлн рублей на оборону
Около 13,5 трлн руб. выделят из бюджета на национальную оборону в 2025 г., в 2026 – 12,8 трлн, в 2027 – 13 трлн, следует из проекта бюджета.
Проект бюджета 30 сентября был внесен кабмином на рассмотрение Госдумы. Из него также следует, что доходы бюджета за три следующих года составят 125,3 трлн руб. (40,3 трлн руб., 41,8 трлн руб. и 43,2 трлн руб. соответственно). Расходы на 2025–2027 гг. запланированы в размере 131,4 трлн руб. (41,5 трлн руб., 44 трлн руб. и 45,9 трлн руб.). То есть дефицит ожидается на уровне 1,2 трлн руб. в 2025 г., 2,2 трлн руб. – в 2026 г. и 2,7 трлн руб. – в 2027 г.
При этом в прошлом году проект федерального бюджета на 2024 г. и на плановый период 2025–2026 гг. предполагал доходы в размере 35,1 трлн руб. в 2024 г., 33,6 трлн – в 2025 г. и 34,1 трлн – в 2026 г. Расходы прогнозировались в размере 36,7 трлн, 34,4 трлн и 35,6 трлн руб. соответственно.
Значительные средства также запланированы на обеспечение технологического суверенитета и нацпроектов.