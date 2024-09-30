Приоритетами проекта бюджета остались социальные обязательства и безопасность

При этом в прошлом году проект федерального бюджета на 2024 г. и на плановый период 2025–2026 гг. предполагал доходы в размере 35,1 трлн руб. в 2024 г., 33,6 трлн – в 2025 г. и 34,1 трлн – в 2026 г. Расходы прогнозировались в размере 36,7 трлн, 34,4 трлн и 35,6 трлн руб. соответственно. Дефицит казны, таким образом, должен был составить 1,6 трлн руб. в 2024 г., 0,8 трлн в 2025 г. и 1,5 трлн в 2026 г.