Приоритетами проекта бюджета остались социальные обязательства и безопасность

Приоритетами проекта бюджета остались социальные обязательства и безопасностьЗначительные средства также запланированы на обеспечение технологического суверенитета и нацпроектов
Приоритетами подготовленного правительством РФ проекта бюджета на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности страны, а также финансирование нацпроектов и укрепление технологического суверенитета. Это следует из материалов на сайте Минфина России. Сам проект сегодня был внесен кабмином на рассмотрение Госдумы.
Документ был сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития, который подразумевает, что в 2025–2027 г. экономическая динамика будет находиться на умеренной траектории в 2,5–2,8% ВВП.
Ожидается, что доходы бюджета за три следующих года составят 125,3 трлн руб. (40,3 трлн руб., 41,8 трлн руб. и 43,2 трлн руб. соответственно). Расходы на 2025-2027 гг. запланированы в размере 131,4 трлн руб. (41,5 трлн руб., 44 трлн руб. и 45,9 трлн руб.). То есть дефицит ожидается на уровне 1,2 трлн руб. в 2025 г., 2,2 трлн руб. – в 2026 г. и 2,7 трлн руб. – в 2027 г.
При этом в прошлом году проект федерального бюджета на 2024 г. и на плановый период 2025–2026 гг. предполагал доходы в размере 35,1 трлн руб. в 2024 г., 33,6 трлн – в 2025 г. и 34,1 трлн – в 2026 г. Расходы прогнозировались в размере 36,7 трлн, 34,4 трлн и 35,6 трлн руб. соответственно. Дефицит казны, таким образом, должен был составить 1,6 трлн руб. в 2024 г., 0,8 трлн в 2025 г. и 1,5 трлн в 2026 г.
Социальная политика
На это направление проектом бюджета заложено в 2025 г. 6,4 трлн руб., в 2026 г. – 7,19 трлн руб. и в 2027 г. – 7,24 трлн руб., то есть всего за три года – 20,83 трлн руб.
В частности, подготовленный кабмином документ предусматривает расходы на возобновление индексаций пенсий работающих пенсионеров со следующего года, продление программы материнского капитала и субсидирование процентной ставки по ипотеке для семей с детьми. На поддержку региональных демографических программ для решения проблемы низкой рождаемости заложено 37,5 млрд руб.
Кроме того, проектом предусмотрено более 80 млрд руб. на развитие системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. Еще свыше 130 млрд руб. заложено на поддержку малоимущих по программе социального контракта. Для фонда «Защитники Отечества», созданного по поручению президента РФ Владимира Путина для сопровождения ветеранов спецоперации и членов их семей, предусмотрено 40 млрд руб.
Обороноспособность
В Минфине пояснили, что проектом бюджета «предусматриваются значительные средства на укрепление обороноспособности страны для обеспечения задач специальной военной операции». В пресс-службе добавили, что ресурсы запланированы на оснащение российских войск вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия, поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса. Ранее в сентябре министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства, представляя финансовый документ, также говорил, что в проект заложены расходы на укрепление безопасности и обороноспособности.
Нацпроекты
В документе предусмотрено финансовое обеспечение всех мероприятий 19 нацпроектов. По сравнению с действующими в 2019-2024 гг. нацпроектами финансирование в части федерального бюджета увеличено практически в два раза. На 2025-2027 гг. предусмотрено 5,7 трлн руб., 6,2 трлн руб. и 6,3 трлн руб. соответственно, то есть 18,2 трлн руб. за три года. При этом всего до 2030 г. на мероприятия нацпроектов планируется потратить более 40 трлн руб. средств федерального бюджета.
Технологическое лидерство
На эти цели на будущую трехлетку предусмотрено всего около 6,09 трлн руб. В частности, с 2025 г. вводится федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ), который позволит компаниям уменьшить налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет, на расходы на создание, приобретение и модернизацию основных средств и нематериальных активов. Средства будут направлены также на стимулирование развития приоритетных отраслей, среди которых беспилотные авиационные системы, новые атомные и энергетические технологии, автомобилестроение и специализированное машиностроение, радио- и микроэлектроника и др. Кроме того, проектом предлагается поддержать дальнейшую реализацию программ льготного автокредитования, льготного лизинга, субсидирования техники на газомоторное топливо.
Поддержка регионов
На поддержку регионов планируется направлять около 3,3 трлн руб. ежегодно, в том числе на реализацию национальных проектов – около 1 трлн руб. На 2025 г. увеличивается общий объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в целом на 6% к текущему году, в том числе без учета новых регионов на 4,5%. Продолжится предоставление дотаций на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в общем объеме 114 млрд руб. ежегодно. Кроме того, для поддержки регионов с низким уровнем социально-экономического развития зарезервировано 10 млрд руб. ежегодно.
В соответствии с Бюджетным кодексом нижняя палата парламента должна рассмотреть проект бюджета в течение 60 дней. По словам председателя думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, обсуждение параметров главного финансового документа страны будет проходить с трансляцией в интернете.
В прошлом году проект бюджета на 2024-2026 гг. правительство России внесло в Госдуму 29 сентября. К основному чтению были предложены 920 поправок, 768 из них были приняты. Общий объем поправок правительства ко второму чтению составил 6,7 трлн руб. Из них 4 трлн руб. – в закрытой части. Президент России подписал закон о федеральном бюджете 27 ноября. Тогда Силуанов также говорил, что среди приоритетов бюджета – обеспечение нужд армии, обороны и безопасности, а также всех социальных обязательств.