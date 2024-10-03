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Кабмин предложил повысить зарплаты бюджетников в следующем году на 13,2%

Такие темпы роста призваны удержать работников в госсекторе
Анастасия Бойко
Яков Тимаков
Правительство Михаила Мишустина планирует довести зарплаты врачей и учителей до необходимого уровня/ Дмитрий Астахов / Ведомости

Правительство предложило проиндексировать зарплаты бюджетникам социальной сферы с учетом темпа роста номинальной начисленной заработной платы к предыдущему году. Речь идет о врачах, медработниках, учителях, преподавателях вузов, ученых, соцработниках из майских указов президента. В следующем году их зарплаты должны поднять на 13,2%, в 2026 г. – на 10,2%, в 2027 г. – на 8,3%. Такие предложения вошли в бюджетный пакет, внесенный в Госдуму.

Для остальных работников госучреждений, а также судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета, госслужащих федерального уровня индексация в 2025 г. составит 4,5% (по уровню инфляции), в 2026 г. и 2027 г. – 4%. Этим категориям работников бюджетной сферы индексация проводится ежегодно 1 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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