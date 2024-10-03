Кабмин предложил повысить зарплаты бюджетников в следующем году на 13,2%Такие темпы роста призваны удержать работников в госсекторе
Правительство предложило проиндексировать зарплаты бюджетникам социальной сферы с учетом темпа роста номинальной начисленной заработной платы к предыдущему году. Речь идет о врачах, медработниках, учителях, преподавателях вузов, ученых, соцработниках из майских указов президента. В следующем году их зарплаты должны поднять на 13,2%, в 2026 г. – на 10,2%, в 2027 г. – на 8,3%. Такие предложения вошли в бюджетный пакет, внесенный в Госдуму.
Для остальных работников госучреждений, а также судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета, госслужащих федерального уровня индексация в 2025 г. составит 4,5% (по уровню инфляции), в 2026 г. и 2027 г. – 4%. Этим категориям работников бюджетной сферы индексация проводится ежегодно 1 октября.
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