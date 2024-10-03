Кабмин предложил повысить зарплаты бюджетников в следующем году на 13,2%

Правительство предложило проиндексировать зарплаты бюджетникам социальной сферы с учетом темпа роста номинальной начисленной заработной платы к предыдущему году. Речь идет о врачах, медработниках, учителях, преподавателях вузов, ученых, соцработниках из майских указов президента. В следующем году их зарплаты должны поднять на 13,2%, в 2026 г. – на 10,2%, в 2027 г. – на 8,3%. Такие предложения вошли в бюджетный пакет, внесенный в Госдуму.