На что правительство направит растущие доходы бюджета

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на следующую трехлетку. В планах кабмина – наращивание расходов бюджета в следующем году до 41,47 трлн руб. с 39,4 трлн руб. в 2024 г. (значение скорректировано по сравнению с действующим законом), следует из пояснительной записки к главному финансовому плану страны. В то же время Минфин запланировал постепенное сокращение бюджетного импульса (в 2023–2024 гг. он был равен 10%) и возвращение к бюджетному правилу в 2025 г. (первичный структурный дефицит в этом случае равен нулю, т. е. расходы не могут превышать установленный порог, который рассчитывается исходя из базовых нефтегазовых доходов. – «Ведомости»), говорится в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики.