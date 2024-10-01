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На что правительство направит растущие доходы бюджета

Объем расходов вырастет, но бюджетная политика будет более сбалансированной
Анастасия Бойко
Яков Тимаков
Бюджет России обеспечит выполнение социальных обязательств и защиту суверенитета, в том числе технологического/ Кристина Кормилицына / РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на следующую трехлетку. В планах кабмина – наращивание расходов бюджета в следующем году до 41,47 трлн руб. с 39,4 трлн руб. в 2024 г. (значение скорректировано по сравнению с действующим законом), следует из пояснительной записки к главному финансовому плану страны. В то же время Минфин запланировал постепенное сокращение бюджетного импульса (в 2023–2024 гг. он был равен 10%) и возвращение к бюджетному правилу в 2025 г. (первичный структурный дефицит в этом случае равен нулю, т. е. расходы не могут превышать установленный порог, который рассчитывается исходя из базовых нефтегазовых доходов. – «Ведомости»), говорится в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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