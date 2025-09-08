Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ГД: зарплаты бюджетников вырастут на 7,6% с 1 октября

Ведомости

С 1 октября 2025 г. для работников, чья заработная плата финансируется из федерального бюджета, вступит в силу индексация в размере 7,6%. Об этом депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») сообщил «РИА Новости».

Парламентарий уточнил, что повышение коснется именно федеральных учреждений и органов, а не региональных или муниципальных организаций. Правительство закрепило это решение в распоряжении № 2071-р от 1 августа 2025 г., которое стало юридическим основанием для корректировки выплат.

Под действие документа подпадают сотрудники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работники федеральных госорганов, а также гражданский персонал воинских частей. Все эти категории объединяет финансирование заработной платы непосредственно из федерального бюджета.

Росстат сообщил о снижении доли населения за чертой бедности

Экономика / Макроэкономика и бюджет

На практике индексация выразится в увеличении окладов и тарифных ставок. Надбавки, привязанные к окладу, также вырастут пропорционально. Фиксированные выплаты, установленные в абсолютной сумме, останутся без изменений, если не будут приняты дополнительные решения. Таким образом, общий доход сотрудников этих учреждений ощутимо вырастет, хотя величина прибавки у каждого будет разной.

Индексация не распространяется автоматически на учителей, воспитателей или врачей в учреждениях субъектов и муниципалитетов. Для них решения об изменении зарплат принимаются на региональном уровне. Меры распространятся именно на «федеральных бюджетников». В федеральном бюджете на эти цели зарезервировано свыше 30 млрд руб. Повышение затрагивает десятки тысяч работников по всей стране.

5 сентября Росстат сообщил, что доля россиян за чертой бедности во II квартале 2025 г. составила 7,4% населения, или 10,8 млн человек (-1,1 п. п. относительно аналогичного периода 2024 г.). Показатель границы бедности за этот период достиг 16 863 руб. В январе – июне 2025 г. его пороговое значение составило 16 742 руб. (+ 9,96%) против 15 225 руб. за аналогичный период предыдущего года. Среднее значение по итогам всего прошедшего года – 15 552 руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её