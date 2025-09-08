ГД: зарплаты бюджетников вырастут на 7,6% с 1 октября

5 сентября Росстат сообщил, что доля россиян за чертой бедности во II квартале 2025 г. составила 7,4% населения, или 10,8 млн человек (-1,1 п. п. относительно аналогичного периода 2024 г.). Показатель границы бедности за этот период достиг 16 863 руб. В январе – июне 2025 г. его пороговое значение составило 16 742 руб. (+ 9,96%) против 15 225 руб. за аналогичный период предыдущего года. Среднее значение по итогам всего прошедшего года – 15 552 руб.