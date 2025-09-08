ГД: зарплаты бюджетников вырастут на 7,6% с 1 октября
С 1 октября 2025 г. для работников, чья заработная плата финансируется из федерального бюджета, вступит в силу индексация в размере 7,6%. Об этом депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») сообщил «РИА Новости».
Парламентарий уточнил, что повышение коснется именно федеральных учреждений и органов, а не региональных или муниципальных организаций. Правительство закрепило это решение в распоряжении № 2071-р от 1 августа 2025 г., которое стало юридическим основанием для корректировки выплат.
Под действие документа подпадают сотрудники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работники федеральных госорганов, а также гражданский персонал воинских частей. Все эти категории объединяет финансирование заработной платы непосредственно из федерального бюджета.
На практике индексация выразится в увеличении окладов и тарифных ставок. Надбавки, привязанные к окладу, также вырастут пропорционально. Фиксированные выплаты, установленные в абсолютной сумме, останутся без изменений, если не будут приняты дополнительные решения. Таким образом, общий доход сотрудников этих учреждений ощутимо вырастет, хотя величина прибавки у каждого будет разной.
Индексация не распространяется автоматически на учителей, воспитателей или врачей в учреждениях субъектов и муниципалитетов. Для них решения об изменении зарплат принимаются на региональном уровне. Меры распространятся именно на «федеральных бюджетников». В федеральном бюджете на эти цели зарезервировано свыше 30 млрд руб. Повышение затрагивает десятки тысяч работников по всей стране.
5 сентября Росстат сообщил, что доля россиян за чертой бедности во II квартале 2025 г. составила 7,4% населения, или 10,8 млн человек (-1,1 п. п. относительно аналогичного периода 2024 г.). Показатель границы бедности за этот период достиг 16 863 руб. В январе – июне 2025 г. его пороговое значение составило 16 742 руб. (+ 9,96%) против 15 225 руб. за аналогичный период предыдущего года. Среднее значение по итогам всего прошедшего года – 15 552 руб.