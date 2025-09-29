Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Доход бюджета от конфискованного имущества может составить 80 млрд рублей

Ведомости

Доходы, полученные от распоряжения и реализации конфискованного и обращенного в собственность государства имущества, в 2025 г. могут составить 80 млрд руб., следует из данных в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 гг.

В оценке учтено поступление доходов от реализации конфискованных акций и иных активов с учетом высокой готовности соответствующих проектов нормативных правовых актов и проведенной работы по реализации активов, говорится в пояснительной записке.

На 2026-2028 гг. доходы от конфискованного имущества не прогнозируются.

В 2026 г. дефицит федерального бюджета России запланирован на уровне 3,786 трлн руб. В правительстве отметили, что одним из ключевых направлений нового бюджета станет демографическая политика.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь