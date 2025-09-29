Доход бюджета от конфискованного имущества может составить 80 млрд рублей
Доходы, полученные от распоряжения и реализации конфискованного и обращенного в собственность государства имущества, в 2025 г. могут составить 80 млрд руб., следует из данных в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 гг.
В оценке учтено поступление доходов от реализации конфискованных акций и иных активов с учетом высокой готовности соответствующих проектов нормативных правовых актов и проведенной работы по реализации активов, говорится в пояснительной записке.
На 2026-2028 гг. доходы от конфискованного имущества не прогнозируются.
В 2026 г. дефицит федерального бюджета России запланирован на уровне 3,786 трлн руб. В правительстве отметили, что одним из ключевых направлений нового бюджета станет демографическая политика.