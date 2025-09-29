Дефицит федерального бюджета в 2026 году превысит 3,8 трлн рублей

В правительстве отметили, что одним из ключевых направлений нового бюджета станет демографическая политика. Так называемый «детский бюджет» на три года превысит 10 трлн руб. Средства направят на выплаты единого пособия семьям с детьми, продолжение программы материнского капитала с индексацией, субсидирование процентных ставок по семейной ипотеке, а также на новую семейную выплату в виде возврата части подоходного налога родителям двух и более детей, которая начнет действовать с 2026 г.