Дефицит федерального бюджета в 2026 году превысит 3,8 трлн рублей

Дефицит федерального бюджета в 2026 году превысит 3,8 трлн рублейВ 2027 году власти ожидают его сокращения до 3,2 трлн рублей
Дефицит федерального бюджета России в 2026 г. запланирован на уровне 3,786 трлн руб. Законопроект о бюджете на 2026–2028 гг. внесен в Госдуму, распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В 2027 г. дефицит составит 3,186 трлн руб., в 2028 г. – 3,514 трлн руб. Доходы бюджета прогнозируются в объеме 40,3 трлн руб. в 2026 г., 42,9 трлн руб. в 2027 г. и 45,9 трлн руб. в 2028 г. Расходы составят соответственно 44,1 трлн руб., 46 трлн руб. и 49,4 трлн руб.
В правительстве отметили, что одним из ключевых направлений нового бюджета станет демографическая политика. Так называемый «детский бюджет» на три года превысит 10 трлн руб. Средства направят на выплаты единого пособия семьям с детьми, продолжение программы материнского капитала с индексацией, субсидирование процентных ставок по семейной ипотеке, а также на новую семейную выплату в виде возврата части подоходного налога родителям двух и более детей, которая начнет действовать с 2026 г.
В рамках нацпроекта «Семья» запланированы вложения в развитие детского здравоохранения, инфраструктуры перинатальных центров, больниц и роддомов – свыше 94 млрд руб. Около 110 млрд руб. предусмотрено на строительство 150 школ к 2030 г., почти 300 млрд руб. – на капремонт учебных заведений.
На реализацию нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в бюджете заложено более 900 млрд руб. На национальные проекты, связанные с технологическим лидерством, выделят около 1,9 трлн руб. На дорожное хозяйство в 2026–2028 гг. предусмотрено 4,6 трлн руб., что выше уровня прошлых лет.
До этого сообщалось, что прожиточный минимум в 2026 г. составит 18 939 руб., для трудоспособного населения – 20 644 руб., для пенсионеров – 16 288 руб., для детей – 18 371 руб.