Правительство планирует докапитализировать ПСБ на 30 млрд рублей

В январе председатель ПСБ Петр Фрадков на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил, что банк заработал за 2024 г. более 100 млрд руб. прибыли. Организация обслуживает более 4,5 млн ипотечных кредитов, потребительские кредиты на сумму свыше 1,5 трлн руб. и более 300 000 компаний малого и среднего бизнеса.