Правительство планирует докапитализировать ПСБ на 30 млрд рублей
Правительство собирается увеличить капитал Промсвязьбанка (ПСБ) в 2025 г. на 29,6 млрд руб. Это следует из проекта поправок в бюджет на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.
Согласно документу, 28,9 млрд руб. поступит в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций иных федеральных органов государственной власти». Это позволит обеспечить выполнение норматива достаточности капитала банка ввиду заключения им кредитных договоров на исполнение поручения президента РФ Владимира Путина.
Еще 623 млн руб. поступит в рамках госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Благодаря этому будет обеспечено принятие по цессии от иных уполномоченных банков кредитов организациям оборонно-промышленного комплекса для формирования резервов и покрытия рисков по приобретаемым активам.
В январе председатель ПСБ Петр Фрадков на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил, что банк заработал за 2024 г. более 100 млрд руб. прибыли. Организация обслуживает более 4,5 млн ипотечных кредитов, потребительские кредиты на сумму свыше 1,5 трлн руб. и более 300 000 компаний малого и среднего бизнеса.