Уставный капитал Промсвязьбанка превысил 267 млрд рублей

В конце января Фрадков во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил, что ПСБ заработал за 2024 г. свыше 100 млрд руб. прибыли. Организация обслуживает более 4,5 млн ипотечных кредитов, потребительские кредиты на сумму свыше 1,5 трлн руб., а также более 300 000 компаний малого и среднего бизнеса.