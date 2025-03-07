Уставный капитал Промсвязьбанка превысил 267 млрд рублей
Уставный капитал Промсвязьбанка (ПСБ) теперь составляет почти 267,1 млрд руб., следует из данных ЕГРЮЛ. В июне прошлого года он находился на уровне 239,7 млрд руб., таким образом рост составил 27,4 млрд руб.
В августе 2024 г. председатель ПСБ Петр Фрадков доложил президенту РФ Владимиру Путину, что активы банка составляют 7,5 трлн руб. и через него проходит почти 85% всех расчетов по гособоронзаказу. Портфель гражданских корпоративных клиентов составлял на тот момент более 1 трлн руб.
В конце января Фрадков во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил, что ПСБ заработал за 2024 г. свыше 100 млрд руб. прибыли. Организация обслуживает более 4,5 млн ипотечных кредитов, потребительские кредиты на сумму свыше 1,5 трлн руб., а также более 300 000 компаний малого и среднего бизнеса.