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Уставный капитал Промсвязьбанка превысил 267 млрд рублей

Ведомости

Уставный капитал Промсвязьбанка (ПСБ) теперь составляет почти 267,1 млрд руб., следует из данных ЕГРЮЛ. В июне прошлого года он находился на уровне 239,7 млрд руб., таким образом рост составил 27,4 млрд руб.

В августе 2024 г. председатель ПСБ Петр Фрадков доложил президенту РФ Владимиру Путину, что активы банка составляют 7,5 трлн руб. и через него проходит почти 85% всех расчетов по гособоронзаказу. Портфель гражданских корпоративных клиентов составлял на тот момент более 1 трлн руб.

В декабре прошлого года глава Минфина Антон Силуанов заявил РБК, что ведомство не ожидает выплаты дивидендов от Промсвязьбанка, поскольку он нуждается в дополнительной капитализации, выдаче кредитов, в первую очередь оборонному сектору.

В конце января Фрадков во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил, что ПСБ заработал за 2024 г. свыше 100 млрд руб. прибыли. Организация обслуживает более 4,5 млн ипотечных кредитов, потребительские кредиты на сумму свыше 1,5 трлн руб., а также более 300 000 компаний малого и среднего бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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