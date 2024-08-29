Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Глава Промсвязьбанка доложил Путину о сопровождении гособоронзаказа

Через банк проходит почти 85% всех расчетов по гособоронзаказу
Ведомости

Президент России Владимир Путин встретился с председателем Промсвязьбанка (ПСБ) Петром Фрадковым, сообщила пресс-служба Кремля. Глава банка доложил президенту о сопровождении гособоронзаказа и о работе с гражданскими корпоративными клиентами и физическими лицами.

«ПСБ – один из крупнейших наших банков. Он работает во всех субъектах федерации, в том числе и на новых территориях. Хотел бы услышать сегодня, как вы оцениваете работу этого нашего крупнейшего финансового учреждения, тем более что банк является ведущим в обеспечении и сопровождении гособоронзаказа», – сказал Путин в начале встречи.

Глава государства отметил, что банк «очень активно» работает в «оборонке». По его словам, для этого ПСБ и был создан.

Фрадков сообщил, что активы ПСБ составляют 7,5 трлн руб., а через банк проходит почти 85% всех расчетов по гособоронзаказу. Портфель гражданских корпоративных клиентов составляет более 1 трлн руб. Глава банка отметил, что кредитная организация является лидером рынка военной ипотеки.

По состоянию на август 2024 г. в новых регионах 460 отделений Промсвязьбанка. В начале августа в банке сообщили, что ПСБ расширил банкоматную сеть до более чем 2500 устройств самообслуживания в 259 городах и населенных пунктах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

ПСБ стал первым российским банком, который начал работать на присоединенных территориях. Банк зашел в ДНР и ЛНР еще в июне 2022 г. В июне этого года Сбербанк открыл в регионах 26 партнерских и 16 мобильных офисов, общее число банкоматов в ДНР и ЛНР достигло 45. 28 июня Сбербанк открыл первые полноформатные отделения в Донецке, Луганске и Красном Луче. В начале июля президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин открыл первый офис банка в Луганске, также в городе заработало еще одно отделение. Путин в конце июля сообщил, что в новых регионах открыты более 500 банковских отделений.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных