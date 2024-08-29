Глава Промсвязьбанка доложил Путину о сопровождении гособоронзаказа

Глава Промсвязьбанка доложил Путину о сопровождении гособоронзаказаЧерез банк проходит почти 85% всех расчетов по гособоронзаказу
Президент России Владимир Путин встретился с председателем Промсвязьбанка (ПСБ) Петром Фрадковым, сообщила пресс-служба Кремля. Глава банка доложил президенту о сопровождении гособоронзаказа и о работе с гражданскими корпоративными клиентами и физическими лицами.
«ПСБ – один из крупнейших наших банков. Он работает во всех субъектах федерации, в том числе и на новых территориях. Хотел бы услышать сегодня, как вы оцениваете работу этого нашего крупнейшего финансового учреждения, тем более что банк является ведущим в обеспечении и сопровождении гособоронзаказа», – сказал Путин в начале встречи.
Глава государства отметил, что банк «очень активно» работает в «оборонке». По его словам, для этого ПСБ и был создан.
Фрадков сообщил, что активы ПСБ составляют 7,5 трлн руб., а через банк проходит почти 85% всех расчетов по гособоронзаказу. Портфель гражданских корпоративных клиентов составляет более 1 трлн руб. Глава банка отметил, что кредитная организация является лидером рынка военной ипотеки.
По состоянию на август 2024 г. в новых регионах 460 отделений Промсвязьбанка. В начале августа в банке сообщили, что ПСБ расширил банкоматную сеть до более чем 2500 устройств самообслуживания в 259 городах и населенных пунктах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
ПСБ стал первым российским банком, который начал работать на присоединенных территориях. Банк зашел в ДНР и ЛНР еще в июне 2022 г. В июне этого года Сбербанк открыл в регионах 26 партнерских и 16 мобильных офисов, общее число банкоматов в ДНР и ЛНР достигло 45. 28 июня Сбербанк открыл первые полноформатные отделения в Донецке, Луганске и Красном Луче. В начале июля президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин открыл первый офис банка в Луганске, также в городе заработало еще одно отделение. Путин в конце июля сообщил, что в новых регионах открыты более 500 банковских отделений.