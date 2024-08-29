Глава Промсвязьбанка доложил Путину о сопровождении гособоронзаказа

ПСБ стал первым российским банком, который начал работать на присоединенных территориях. Банк зашел в ДНР и ЛНР еще в июне 2022 г. В июне этого года Сбербанк открыл в регионах 26 партнерских и 16 мобильных офисов, общее число банкоматов в ДНР и ЛНР достигло 45. 28 июня Сбербанк открыл первые полноформатные отделения в Донецке, Луганске и Красном Луче. В начале июля президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин открыл первый офис банка в Луганске, также в городе заработало еще одно отделение. Путин в конце июля сообщил, что в новых регионах открыты более 500 банковских отделений.