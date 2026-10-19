Жительницу Приморья задержали за госизмену

В начале октября Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил жителя республики к 15 годам лишения свободы и штрафу по делу о госизмене и приготовлении к диверсии. Об этом сообщили в судебной системе региона. Суд установил, что обвиняемый оказал иностранному государству помощь в деятельности, направленной против безопасности России.