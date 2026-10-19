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Жительницу Приморья задержали за госизмену

Инна Шульгина

Силовики задержали за госизмену 22-летнюю жительницу города Большой Камень. Девушка за вознаграждение передавала представителю ГУР минобороны Украины сведения об объектах железнодорожной инфраструктуры Приморского края – релейных шкафах, трансформаторных и энергетической подстанциях, сообщает краевое правительство.

По данным УФСБ, девушка познакомилась с украинским разведчиком через Telegram. Она признала вину и заключена под стражу. Задержанная сотрудничает со следствием, оперативные мероприятия продолжаются.

В начале октября Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил жителя республики к 15 годам лишения свободы и штрафу по делу о госизмене и приготовлении к диверсии. Об этом сообщили в судебной системе региона. Суд установил, что обвиняемый оказал иностранному государству помощь в деятельности, направленной против безопасности России.

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