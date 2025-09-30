ЦБ снизил оценку внешнего долга России до $320,8 млрд
Оценка совокупного внешнего долга России по состоянию на 1 июля 2025 г. снижена до $320,8 млрд. Ранее предварительно показатель оценивался в $323 млрд. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
Внешний долг России во II квартале текущего года вырастет на $8,1 млрд, или на 2,6%. В результате за первое полугодие 2025 г. внешний долг страны увеличился на $31 млрд, или на 10,7%.
По состоянию на 1 января 2025 г. внешний долг России составлял $290,4 млрд. По оценке ЦБ, показатель снизился с начала 2024 г. на $27,5 млрд, или на 8,7%.
Динамика внешнего долга России определяется сокращением задолженности по суверенным ценным бумагам, номинированным в национальной и иностранных валютах, и уменьшением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам и займам, в частности в рамках отношений прямого инвестирования.