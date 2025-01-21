Внешний долг России снизился до $290,4 млрд

В сообщении ЦБ напоминает, что динамика показателя определяется сокращением задолженности по суверенным ценным бумагам, номинированным в национальной и иностранных валютах, а также уменьшением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам и займам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования.