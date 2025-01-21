Внешний долг России снизился до $290,4 млрд
По состоянию на 1 января 2025 г. внешний долг России составил $290,4 млрд, сообщается на сайте Центрального банка.
По оценке Банка России, внешний долг снизился с начала 2024 г. на $27,5 млрд, или на 8,7%.
В сообщении ЦБ напоминает, что динамика показателя определяется сокращением задолженности по суверенным ценным бумагам, номинированным в национальной и иностранных валютах, а также уменьшением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам и займам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования.
1 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. Верхний предел внутреннего государственного долга на начало 2026 г. установлен на уровне 29,38 трлн руб., внешнего – $61,1 млрд.